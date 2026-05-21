Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni vergi ve yatırım paketiyle vergi, yatırım, teknogirişim ve kamu alacaklarına yönelik önemli düzenlemeler yasalaştı. Düzenleme kapsamında yurt dışından Türkiye'ye taşınacak gelirler için 20 yıllık vergi avantajı getirilirken, stratejik yatırımlar ve teknoloji girişimlerine yönelik yeni teşvikler de devreye alındı.

KAMU BORÇLARINA 72 AYA KADAR YAPILANDIRMA

Yeni düzenlemeyle kamu borçlarının tahsil sürecinde esneklik sağlandı. Borcun zamanında ödenmesinin ciddi mali zorluk oluşturması halinde, yazılı başvuru ve gerekli şartların yerine getirilmesiyle borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Toplam kamu borcu 1 milyon TL'nin altında olan mükelleflerden teminat talep edilmeyecek. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilecek.

20 YILLIK VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de yurt dışından Türkiye'ye taşınacak gelirler için sağlanan vergi avantajı oldu.

Buna göre Türkiye'de yerleşmiş sayılan ancak son üç takvim yılında Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışında elde ettiği gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu kapsamda:

-Yıllık beyanname verilmeyecek

-Gelirler diğer beyannamelere dahil edilmeyecek

-Yurt dışında ödenen vergiler Türkiye'de mahsup edilemeyecek

TEKNOGİRİŞİM ÇALIŞANLARINA HİSSE TEŞVİKİ

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen ücretsiz veya indirimli hisse senetlerine ilişkin vergi avantajları yeniden düzenlendi.

Yeni sisteme göre hisselerin erken satılması halinde:

-İlk 2 yılda verginin tamamı

-3-4 yıl arasında yüzde 75'i

-5-6 yıl arasında yüzde 25'i gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

YÜKSEK MAAŞLI ÇALIŞANLAR İÇİN VERGİ AVANTAJI

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik gelir vergisi istisnası da getirildi.

Buna göre:

Brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan kısmı

İstanbul Finans Merkezi ve belirli endüstri bölgelerinde 5 katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

YENİ "NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ" MODELİ GELİYOR

Yasayla birlikte finans, strateji, risk yönetimi, dijital dönüşüm, veri analizi, insan kaynakları ve Ar-Ge gibi alanlarda faaliyet gösterecek "nitelikli hizmet merkezi" modeli de hayata geçirildi.

Bu merkezlerin faaliyet gösterebilmesi için:

-En az 3 ülkede aktif faaliyet göstermesi

-Gelirin en az yüzde 80'inin yurt dışı grup şirketlerinden elde edilmesi gerekecek.