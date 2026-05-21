Nvidia, 26 Nisan'da sona eren ve 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul edilen döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, güçlü finansal performansıyla piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Açıklanan verilere göre Nvidia'nın üç aylık dönemde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artış kaydetti. Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 44,1 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Piyasalarda şirketin söz konusu dönemde 78,9 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyordu. Açıklanan sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca içinde bulunulan çeyrek için gelir beklentisini 91 milyar dolar olarak duyurdu.

KÂR ÜÇ KATI AŞTI

Nvidia'nın net kârı da güçlü yükseliş gösterdi. Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 211 artarak 58,3 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 18,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Hisse başına kâr da dikkat çekici artış gösterdi. Şirketin geçen yıl aynı dönemde 76 sent olan hisse başına kârı, bu dönemde 2,39 dolara yükseldi. Böylece şirketin kârlılık performansı da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Nvidia ayrıca yönetim kurulunun 80 milyar dolarlık ek hisse geri alım yetkisini onayladığını duyurdu. Şirket bunun yanında çeyreklik nakit temettü ödemesini de hisse başına 1 sentten 25 sente çıkardı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka altyapısındaki büyümenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Yapay zeka fabrikalarının inşası insanlık tarihindeki en büyük altyapı genişlemelerinden biri haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Huang, ajan tabanlı yapay zeka dönemine geçildiğini ve bu sistemlerin artık yalnızca teknoloji üretmekle kalmayıp doğrudan ekonomik değer oluşturmaya başladığını ifade ederek Nvidia'nın bu dönüşümün merkezinde yer aldığını vurguladı.