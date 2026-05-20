Yatırımcıların yakın takibinde olan temettü takvimine göre, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü 2 önemli şirket daha nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Yarın sabah seans açılışıyla birlikte Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) ve Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) hisseleri için hak kullanım tarihi olacak.

YARIN TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER VE ÖDEME DETAYLARI

Yatırımcıların hesaplarına net olarak yansıyacak hisse başına nakit temettü miktarları ve brüt tutarlar şu şekilde listelendi:

TRGYO (Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

Brüt Temettü: 5,00 TL

Net Temettü: 5,00 TL (GYO muafiyeti sebebiyle stopaj kesintisi yoktur)

LIDFA (Lider Faktoring A.Ş.)

Brüt Temettü: 0,1563606 TL

Net Temettü: 0,1329065 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.