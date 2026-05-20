Piyasalardaki arz endişelerinin hafiflemesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,5 değer kaybetti.

Saat 19.26 itibarıyla küresel piyasalardaki son durum şu şekilde gerçekleşti:

Brent Petrol: Dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 105,93 dolar seviyesine geriledi.

Batı Teksas Türü (WTI): Aynı dakikalarda yüzde 4,85 düşüşle 99,32 dolardan alıcı bularak kritik 100 dolar sınırının altına indi.

DONALD TRUMP: "ANLAŞMA YAPMAK İÇİN CAN ATIYORLAR"

Fiyatlardaki bu sert düşüşün arkasında, ABD yönetiminden gelen peş peşe iyimser açıklamalar yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde düzenlenen Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde baskıladıklarını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda tek soru şu; gidip bu işi tamamen bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma mı imzalayacaklar? Bakalım ne olacak? Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz."

JD VANCE: "5 HAFTADIR ATEŞKES SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Müzakere sürecine ilişkin teknik detayları paylaşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Trump'ın İran'a yönelik hamlelerini sınırlı bir zaman diliminde tamamlamayı planladığını belirtti.

Vance, yaklaşık 6 hafta süren askeri hareketliliğin ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin yürürlükte olduğunu ve Körfez ülkelerinin de aktif diplomatik girişimleriyle İran'la kritik müzakerelerin masada kalmaya devam ettiğini kaydetti.

