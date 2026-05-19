Küresel enerji piyasalarında Orta Doğu kaynaklı gerilimlerin etkisi sürerken, Bank of America (BofA) Emtia ve Türev Araştırmaları Direktörü Francisco Blanch petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Blanch, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin devam etmesi halinde arz baskısının sürebileceğini belirterek Brent petrol için üç farklı senaryo paylaştı.

BOFA: PETROL PİYASASINDA ARZ BASKISI SÜRÜYOR

Francisco Blanch, petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanabilmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ve İran kaynaklı abluka riskinin ortadan kalkması gerektiğini ifade etti.

Küresel petrol piyasasında önemli bir arz eksikliği bulunduğunu belirten Blanch, petrol fiyatlarının yeniden 60-70 dolar bandına gerileyebilmesi için piyasada daha yüksek üretime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Blanch, "Fiyatların 60-70 dolara gerilemesi için ihtiyaç duyduğumuz seviyenin günlük 14-15 milyon varil, yani yaklaşık yüzde 14-15 altındayız. Oldukça büyük bir açık söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

İran savaşının etkisiyle Brent petrolün bu yıl yüzde 80 yükselerek 109,26 dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Blanch, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin özellikle Asya-Pasifik bölgesi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

BRENT İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO

Blanch değerlendirmesinde Brent petrol için üç farklı olasılığa dikkat çekti:

En olumlu senaryo:

Hürmüz Boğazı'nın kısa sürede yeniden tam kapasiteyle açılması halinde Brent petrolün yıl boyunca 90 dolar seviyelerinde dengelenmesi bekleniyor.

İkinci senaryo:

ABD ve İran arasında karşılıklı abluka sürecinin devam etmesi halinde Brent petrolün Haziran sonu veya Temmuz başına kadar kademeli şekilde 120-130 dolar bandına yükselmesi öngörülüyor.

En olumsuz senaryo:

Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve enerji altyapılarının zarar görmesi halinde petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişler görülebileceği ifade ediliyor.

Blanch ayrıca Hürmüz Boğazı yeniden açılsa bile petrol tesislerinde oluşabilecek hasarın küresel arz üzerindeki baskıyı uzun süre devam ettirebileceği uyarısında bulundu.