Vadeli mevduat piyasasında yatırımcıların odağında yeniden "En yüksek getiriyi hangi banka veriyor?" sorusu yer alıyor. Yüksek faiz ortamında 400 bin TL'lik birikimin 32 günlük net kazancı bankadan bankaya dikkat çekici şekilde değişiyor.

Tabela faizleri yüksek seviyelerde bulunmasına rağmen stopaj oranları, valör uygulamaları ve kampanya koşulları nedeniyle net getiriler arasında önemli farklılıklar oluşuyor.

400 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI

400 bin TL'lik birikimini 32 günlük vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu net faiz ve kar payı oranları yeniden karşılaştırıldı.

Bazı bankalarda aylık net kazanç 12 bin TL seviyesini aşarken, yatırımcılar özellikle vade sonunda hesaplarına geçecek net tutarı takip ediyor.

Listede öne çıkan bazı bankalar ve net getirileri şu şekilde:

• DenizBank (Kaptan Hesap)

Faiz: %43,5

Net kazanç: 12.778,90 TL

Vade sonu: 412.778,90 TL

• Fibabanka (N Kolay Bono)

Faiz: %41

Net kazanç: 12.403,98 TL

Vade sonu: 412.403,98 TL

• TEB (Renkli Hesap)

Faiz: %45

Net kazanç: 12.399,88 TL

Vade sonu: 412.399,88 TL

• Kuveyt Türk (Avantajlı Hesap)

Kar payı: %42,67

Net kazanç: 12.345,07 TL

Vade sonu: 412.345,07 TL

• Garanti BBVA (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz: %42,5

Net kazanç: 12.295,89 TL

Vade sonu: 412.295,89 TL

NET GETİRİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Uzmanlara göre yalnızca tabela faizine bakmak yanıltıcı olabiliyor. Stopaj oranları, kampanyalar, günlük faiz işleyişi ve valör uygulamaları nedeniyle aynı faiz oranına sahip bankalarda dahi farklı net getiriler ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların karar verirken yalnızca faiz oranını değil, vade sonunda hesaplarına geçecek net tutarı da dikkate almaları gerektiği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.