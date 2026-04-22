Yurt içinde piyasaların yönünü belirleyecek kritik gün geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Yılın üçüncü faiz kararı öncesinde piyasalarda "Faiz sabit mi kalacak?" sorusu öne çıkarken, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon görünümü karar üzerinde belirleyici olacak.

SON KARAR NEYDİ?

TCMB, mart ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutarak piyasalara "Sıkı duruş" mesajı vermişti. Banka ocak ayında ise politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38.00'den yüzde 37.00 seviyesine çekmişti.

Orta Doğu'da İran-ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın yarattığı belirsizlikler, Merkez Bankası'nı "Bekle-gör" politikasına yöneltti.

FAİZLER YÜKSELDİ AMA POLİTİKA FAİZİ AYNI KALDI

TCMB'nin sıkı para politikası duruşu, bankacılık tarafında kredi ve mevduat faizlerini yukarı taşıdı. Nisan sonu itibarıyla mevduat faizleri yüzde 46'nın üzerine çıkarken, yılın ilk aylarında bu oran yüzde 40'ın altındaydı.

Kredi tarafında da yükseliş dikkat çekti. Konut kredisi faizleri yüzde 2.49 seviyelerinden yüzde 3.00'e yaklaşırken, taşıt kredileri yüzde 3.50, ihtiyaç kredileri ise yüzde 3.50-4.00 bandına yerleşti.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NE?

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, mevcut belirsizlik ortamında faiz indiriminin düşük ihtimal olduğunu belirterek, TCMB'nin bu toplantıda faizleri sabit bırakmasının daha olası olduğunu ifade etti.

Baydar, haftalık repo piyasasının yeniden açılması halinde politika faizinde 250 baz puana kadar artış ihtimalinin gündeme gelebileceğini, aksi durumda "Pas geçme" senaryosunun öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın, beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

DOLAR VE BORSA NASIL ETKİLENİR?

Uzmanlara göre TCMB'nin faizleri sabit bırakması durumunda piyasalarda belirgin bir hareket beklenmiyor. Ancak olası bir faiz indirimi, özellikle döviz kurlarında oynaklığı artırabilir.

Faiz indirimi senaryosunda borsanın kısa vadede olumlu tepki verebileceği, ancak jeopolitik riskler nedeniyle temkinli seyrin sürebileceği ifade ediliyor.

ALTIN NASIL ETKİLENİR?

TCMB'nin faiz kararı, altın fiyatları üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etki yaratabilir. Faizlerin sabit tutulması durumunda altın fiyatlarında mevcut seyrin korunması beklenirken, piyasalarda büyük bir hareket oluşmayabilir.

Olası bir faiz indirimi ise döviz kurlarında yukarı yönlü baskı yaratabileceği için gram altını destekleyebilir. Bu senaryoda gram altın fiyatlarında yükseliş görülebilir.

Faiz artışı ihtimali ise daha düşük görülse de böyle bir adım atılması durumunda TL'nin değer kazanmasıyla birlikte gram altın üzerinde baskı oluşabilir.

Öte yandan ons altın tarafında ise ana belirleyici küresel gelişmeler olmaya devam ediyor. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları, altının yönünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİ NE OLUR?

Mevcut sıkı para politikası çerçevesinde bankaların yüksek faizle mevduat toplamaya devam ettiği belirtilirken, TCMB'nin politika faizini değiştirmemesi halinde kredi ve mevduat faizlerinde önemli bir değişim beklenmiyor.

Enflasyon verilerinin seyri ise önümüzdeki dönemde faizlerin yönü açısından belirleyici olacak.

2025'TE TOPLAM 950 BAZ PUAN İNDİRİM YAPILMIŞTI

TCMB, 2025 yılı boyunca politika faizinde toplam 950 baz puanlık bir indirim gerçekleştirerek yılı yüzde 38 seviyesinde kapatmıştı.

Toplantı sonucunda faiz oranının sabit mi tutulacağı yoksa indirim sürecinin devam mı edeceği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.