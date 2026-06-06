Tütün ürünlerinde yaşanan son fiyat güncellemesiyle birlikte Philip Morris grubundaki sigaraların satış fiyatları yeniden yükseldi. Yeni tarifede paket başına 5 ila 10 TL arasında değişen zamlar dikkat çekti.

EN UCUZ SİGARA 110 TL'YE YÜKSELDİ

Güncellenen fiyat listesine göre Philip Morris grubundaki en düşük fiyatlı sigara 110 TL'ye yükselirken, en yüksek fiyatlı ürünün satış fiyatı ise 130 TL oldu.

Şirket, son fiyat artışını 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirmişti. Yeni zamlı fiyatlar ise 6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı.

ZAMLAR SEKTÖR GENELİNE YAYILDI

Philip Morris grubunun fiyat güncellemesi, sigara sektöründe son dönemde yaşanan zam sürecinin devamı niteliğinde oldu.

Kısa süre önce diğer büyük üreticilerden British American Tobacco (BAT) ve JTI gruplarına ait sigara markalarına da 5'er TL zam yapılmıştı. Söz konusu zamların ardından bu gruplardaki ürünlerin fiyatları 105 TL ile 120 TL aralığına yükselmişti.

Son düzenlemeyle birlikte sigara fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, tüketicilerin ödeyeceği tutarlar da yeni seviyelere ulaştı. Philip Morris grubunda ürünlere göre değişmekle birlikte 5 ila 10 TL arasında fiyat artışı uygulanmış oldu.

Böylece sigara sektöründeki son fiyat güncellemeleriyle birlikte birçok markada satış fiyatları üç haneli rakamlara ulaşmış oldu.

Kaynak: YeniÇağ