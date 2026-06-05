Sigara fiyatlarında zam dalgası sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir sigara grubuna yapılan fiyat artışının ardından, bugün bir başka sigara grubunun ürünlerine de zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni fiyat listesini duyurdu.

PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

Yapılan düzenlemeyle birlikte söz konusu gruptaki sigaraların fiyatları paket başına 5 TL artırıldı.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olurken, zam sonrası ürünlerin satış fiyatları yeniden güncellendi.

EN PAHALI SİGARA 120 TL OLDU

Fiyat artışının ardından gruptaki en düşük fiyatlı sigara 105 TL'ye yükselirken, en yüksek fiyatlı sigaranın satış fiyatı ise 120 TL oldu.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde diğer sigara gruplarında da fiyat güncellemeleri yaşanabileceğini belirtiyor.