Yeni kararla birlikte fonlar aracılığıyla gerçekleştirilen dolaylı pay sahiplikleri de fiili dolaşım hesaplamalarında dikkate alınacak.

SPK bülteninde yayımlanan ilke kararına göre, fiili dolaşımda bulunmadığı kabul edilen pay sahiplerinin sahip oldukları serbest fon ve özel fon katılma payları üzerinden dolaylı olarak sahip oldukları şirket payları da fiili dolaşım hesabı dışında tutulacak.

FİİLİ DOLAŞIM VERİLERİ GÜNLÜK AÇIKLANACAK

Yeni düzenleme kapsamında fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşım oranı verileri günlük olarak hesaplanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Söz konusu hesaplamalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Böylece fiili dolaşım oranlarının daha güncel ve şeffaf şekilde izlenebilmesi amaçlanıyor.

UYGULAMA 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

SPK'nın aldığı karar doğrultusunda yeni yöntemle hesaplanan fiili dolaşım oranları ve fiili dolaşımdaki pay adedi verileri 15 Haziran 2026 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak.

Düzenleme ile birlikte fonlar üzerinden gerçekleştirilen dolaylı pay sahipliklerinin de hesaplamalara dahil edilmesi sağlanırken, fiili dolaşım verilerinin daha gerçekçi şekilde yansıtılması hedefleniyor. Yeni uygulama, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranlarının belirlenmesinde esas alınacak.

Kaynak: Dünya