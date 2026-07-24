DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri ve FAVÖK'ü artarken, net dönem kârında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı.

Finansal sonuçlara göre şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 4,77 milyar TL'ye yükseldi. Brüt kâr ise yüzde 12 artarak 3,84 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin FAVÖK'ü de yıllık bazda yüzde 11 artışla 3,60 milyar TL'ye ulaştı.

NET KÂR YÜZDE 50 GERİLEDİ

DAP Gayrimenkul'ün net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 799,7 milyon TL'den 402,3 milyon TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 50 düşüş gösterdi.

Öte yandan şirketin net parasal pozisyon kazançları/kayıpları kalemi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla eksi 2,67 milyar TL olarak gerçekleşti.

VARLIKLAR 36,7 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Bilanço verilerine göre şirketin toplam varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artışla 36,66 milyar TL oldu.

Aynı dönemde;

Dönen varlıklar: 11,87 milyar TL

Duran varlıklar: 24,79 milyar TL

Net borç: 1,29 milyar TL (çeyreklik bazda yaklaşık %5 azalış)

Özkaynaklar: 17,69 milyar TL (çeyreklik bazda yaklaşık %2 artış)

Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında satış gelirleri ve operasyonel kârlılıkta artış görülürken, net dönem kârındaki gerileme dikkat çekti.

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