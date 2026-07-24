Hak kullanım tarihi 22 Temmuz olarak açıklanan temettü ödemesi, 24 Temmuz itibarıyla yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 24 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin güncel kayıtları paylaştı.

Açıklamaya göre, Graintürk Holding A.Ş.'nin (GRTHO) ikinci taksit nakit temettü ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı. Söz konusu temettünün hak kullanım tarihi ise 22 Temmuz 2026 olarak gerçekleşti.

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