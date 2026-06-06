ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ateşkes sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Brent petrolün 93 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında da aşağı yönlü güncelleme yapıldı.

BENZİNE İNDİRİM YANSIDI

Sektör kaynakları tarafından benzinde 2,10 liralık indirim beklenirken, eşel mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yansıdı. Yeni fiyatlar 6 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlandı.

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 62,97 TL/LT

Motorin: 66,33 TL/LT

LPG: 31,99 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 62,82 TL/LT

Motorin: 66,20 TL/LT

LPG: 31,39 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63,92 TL/LT

Motorin: 67,45 TL/LT

LPG: 31,97 TL/LT

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,20 TL/LT

Motorin: 67,72 TL/LT

LPG: 31,79 TL/LT

Kaynak: Ekonomim

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