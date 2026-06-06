Haftanın en sert kaybı Bitcoin ve gümüşte yaşanırken, BIST 100 endeksi ile dolar yatırımcısına sınırlı da olsa kazanç sağladı.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO VE STERLİN GERİLEDİ

Döviz piyasasında dolar haftayı yüzde 0,47 yükselişle tamamladı. Dolar/TL kuru haftalık kapanışını 46,04 TL seviyesinden gerçekleştirdi.

Euro ise haftalık bazda yüzde 0,75 değer kaybederek 53,07 TL'ye geriledi. Sterlin de yüzde 0,41 düşüş yaşayarak haftayı 61,46 TL seviyesinde kapattı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Kıymetli metaller cephesinde satış baskısı dikkat çekti. Ons altın haftalık bazda yüzde 4,61 değer kaybederek 4.329,5 dolara geriledi.

Yurt içinde gram altın da küresel fiyatlardaki düşüşe paralel hareket ederek haftayı yüzde 4,16 kayıpla 6.409,16 TL seviyesinde tamamladı.

Gümüş tarafında ise kayıplar daha sert oldu. Ons gümüş haftalık bazda yüzde 9,99 düşüşle 67,77 dolara gerilerken, gram gümüş yüzde 9,52 değer kaybederek 100,37 TL'den kapanış yaptı.

BORSA HAFTAYI ARTIDA TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Endeks haftayı 13.694,19 puandan tamamlayarak yatırımcısına sınırlı da olsa kazanç sağladı.

BİTCOİN HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ ARASINDA

Kripto para piyasasında ise sert satışlar görüldü. Bitcoin haftalık bazda yüzde 17,58 değer kaybederek 61.039,84 dolar seviyesine geriledi.

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