Yatırımcı ilgisinin yönünü gösteren önemli göstergelerden biri olan portföy büyüklüğü verileri, son 3 ayda en hızlı büyüyen yatırım fonlarını ortaya koydu.

ForInvest tarafından derlenen verilere göre, son üç aylık dönemde portföy büyüklüğünü en fazla artıran fonlar arasında Anadolu Hayat Emeklilik, Ak Portföy, Pardus Portföy ve Allianz Yaşam ve Emeklilik fonları öne çıktı.

ZİRVEDE YÜZDE 153,41 BÜYÜYEN AHL YER ALDI

Listenin ilk sırasında Anadolu Hayat Emeklilik'e ait AHL kodlu fon yer aldı. Fonun portföy büyüklüğü son 3 ayda yüzde 153,41 artarak 10,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

SON 3 AYDA EN HIZLI BÜYÜYEN FONLAR

Portföy büyüklüğünü en hızlı artıran fonlar ve büyüme oranları şöyle sıralandı:

AHL: %153,41 - 10,1 milyar TL

AES: %109,27 - 1,7 milyar TL

AC1: %55,39 - 287,1 milyon TL

AEU: %33,68 - 1,3 milyar TL

AC5: %26,70 - 52,4 milyon TL

AHC : %23,71 - 12 milyar TL

AGE: %20,10 - 1,9 milyar TL

ADE: %17,45 - 1 milyar TL

AEZ: %16,62 - 277,6 milyon TL

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Portföy büyüklüğündeki artış, yatırımcıların ilgili fonlara yöneldiğine işaret ediyor. Ancak yüksek fon girişi tek başına yatırım performansının göstergesi olarak değerlendirilmiyor. Uzmanlar, fon seçiminde getiri performansı, risk seviyesi, yatırım stratejisi ve yönetim kalitesi gibi kriterlerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

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