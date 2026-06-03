Borsa İstanbul'da teknoloji, bilişim ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin piyasa değerleri belli oldu. 3 Haziran 2026 tarihli verilere göre listenin zirvesinde açık ara farkla Aselsan yer aldı.

ASELSAN İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Stockeys Pro tarafından derlenen verilere göre Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), 1 trilyon 859 milyar TL'lik piyasa değeriyle teknoloji, bilişim ve savunma sektörlerinin en değerli şirketi oldu.

Aselsan'ı 238 milyar 700 milyon TL piyasa değeriyle Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) takip etti. Üçüncü sırada ise 221 milyar 25 milyon TL piyasa değerine ulaşan Türk Telekom (TTKOM) yer aldı.

İLK 10'DA HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Listede dördüncü sırada 152 milyar 269 milyon TL piyasa değeriyle Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) bulunurken, beşinci sırada 27 milyar 812 milyon TL ile Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) yer aldı.

Sektörün en değerli şirketleri sıralamasında ayrıca şu şirketler yer aldı:

DOF Robotik (DOFRB): 27 milyar 621 milyon TL

Netcad Yazılım (NETCD): 24 milyar 879 milyon TL

Ard Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ): 22 milyar 624 milyon TL

ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP): 22 milyar 425 milyon TL

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri (BINBN): 21 milyar 638 milyon TL

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Aselsan ile ikinci sıradaki şirket arasındaki piyasa değeri farkının 1,6 trilyon TL'nin üzerinde olması dikkat çekti.