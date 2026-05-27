Borsa İstanbul'da normale göre yüksek hacimli hisseler öne çıktı. ForInvest verilerine göre; Son bir haftalık ortalama işlem hacminin üzerine çıkan hisselerde dikkat çekici artışlar yaşanırken, KRDMB'nin işlem hacmi %4.418,91 yükselerek 27,31 milyon TL'den 1,23 milyar TL'ye, EUPWR'ın hacmi ise %3.683,36 artışla 139,95 milyon TL'den 5,29 milyar TL'ye çıktı. Ayrıca GESAN, TCKRC ve YEOTK tarafında da güçlü hacim hareketleri görüldü.
İŞLEM HACMİ EN FAZLA ARTAN HİSSELER
KRDMB: 27,31 milyon TL → 1,23 milyar TL (%4.418,91)
EUPWR: 139,95 milyon TL → 5,29 milyar TL (%3.683,36)
TCKRC: 39,65 milyon TL → 959,04 milyon TL (%2.318,84)
YGGYO: 32,73 milyon TL → 660,71 milyon TL (%1.918,95)
GESAN: 165,48 milyon TL → 3,09 milyar TL (%1.769,06)
ALFAS: 41,95 milyon TL → 596,09 milyon TL (%1.320,87)
YEOTK: 105,17 milyon TL → 1,37 milyar TL (%1.198,24)
ICBCT: 50,38 milyon TL → 529,72 milyon TL (%951,41)
SARKY: 21,21 milyon TL → 216,23 milyon TL (%919,41)
NE ANLAMA GELİYOR?
İşlem hacmindeki sert yükselişler, hisselere yönelik ilginin arttığına işaret edebiliyor. Ancak uzmanlar, yüksek hacmin tek başına yükseliş anlamına gelmediğini; haber akışı, bilanço beklentileri ve teknik seviyelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.