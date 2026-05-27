ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden para politikasına ilişkin dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor. Fed Minneapolis Başkanı ve FOMC üyesi Neel Kashkari, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları ve enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturması halinde ilave faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini belirtti.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ İZLENİYOR

Fed içinde uzun süredir enflasyonla mücadelede sıkı para politikası yaklaşımını savunan isimler arasında yer alan Kashkari, fiyat istikrarının korunmasının para politikasındaki temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kashkari'nin açıklamaları, jeopolitik gelişmelerin özellikle enerji maliyetleri ve küresel enflasyon üzerindeki etkisinin yeniden tartışıldığı dönemde geldi.

PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLABİLİR

Uzmanlara göre Orta Doğu'da yaşanabilecek gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı taşıması halinde:

-Enflasyon üzerinde ek baskı oluşabilir

-Faiz beklentileri yeniden şekillenebilir

-Küresel piyasalarda oynaklık artabilir

Piyasalarda gözler önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkililerinden gelecek yeni mesajlara çevrilmiş durumda.