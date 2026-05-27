Benzinde 3,27 TL'lik indirimin yalnızca 80 kuruşu pompaya yansıdı. İstanbul'da benzin 64,32 TL'ye geriledi. 27 mayıs güncel benzin, motorin, LPG fiyatları!
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk indirim pompaya yansırken, güncel fiyatlar da belli oldu. İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor.
27 MAYIS GÜNCEL BENZİN, LPG VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,32 TL
Motorin: 67,03 TL
LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 64,18 TL
Motorin: 66,90 TL
LPG: 33,29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 65,29 TL
Motorin: 68,16 TL
LPG: 33,87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 65,57 TL
Motorin: 68,43 TL
LPG: 33,69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?
Akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda belirlenen ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri satış fiyatı üzerine dağıtıcı ve bayi payları ile ÖTV ve KDV gibi vergiler eklenerek pompa fiyatı oluşturuluyor.