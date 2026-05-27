Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk indirim pompaya yansırken, güncel fiyatlar da belli oldu. İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor.

İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları da güncellendi. İşte yeni akaryakıt tabelası...

27 MAYIS GÜNCEL BENZİN, LPG VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 67,03 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,18 TL

Motorin: 66,90 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,29 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,57 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda belirlenen ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri satış fiyatı üzerine dağıtıcı ve bayi payları ile ÖTV ve KDV gibi vergiler eklenerek pompa fiyatı oluşturuluyor.