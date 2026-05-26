Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler, sürücülerin "Akaryakıta yeni zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aramasına neden oldu. Şu an için resmi bir zam kararı bulunmazken, piyasalardaki oynaklık dikkatle takip ediliyor.

BRENT PETROL 95 DOLAR BANDINDA SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli göstergelerden biri olan Brent petrol tarafında dalgalı seyir sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 26 Mayıs itibarıyla 95-98 dolar bandında hareket ediyor. ABD-İran hattında devam eden diplomatik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı enerji piyasalarında oynaklığı artırmayı sürdürüyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentilerin de yakından takip edilmesine neden oluyor.

26 MAYIS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 65,10 TL/LT

Motorin: 67,03 TL/LT

LPG: 33,89 TL/LT

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 64,97 TL/LT

Motorin: 66,90 TL/LT

LPG: 33,29 TL/LT

Ankara

Benzin: 66,08 TL/LT

Motorin: 68,16 TL/LT

LPG: 33,87 TL/LT

İzmir

Benzin: 66,36 TL/LT

Motorin: 68,43 TL/LT

LPG: 33,69 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları birçok unsurun birleşmesiyle belirleniyor. Pompa fiyatları hesaplanırken başlıca Brent petrol fiyatı, dolar/TL kuru, Akdeniz piyasasındaki rafine ürün fiyatları ve vergiler dikkate alınıyor.

Fiyatlandırma sürecinde genel olarak şu kalemler etkili oluyor:

Brent petrol: Ham petrol fiyatı yükseldiğinde maliyet artabiliyor.

Dolar kuru: Petrolün dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle kurdaki yükseliş maliyetleri etkileyebiliyor.

Rafineri payı: İşleme ve dağıtım maliyetleri hesaplamaya dahil ediliyor.

Vergiler: ÖTV ve KDV pompa fiyatında önemli paya sahip oluyor.

AKARYAKITA GENELDE NEDEN ZAM GELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanmasının temel nedenleri arasında küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri bulunuyor. Özellikle Brent petrolde yaşanan sert yükselişler ve kur hareketleri, pompa fiyatlarına belirli aralıklarla yansıyabiliyor.