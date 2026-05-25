Türkiye'de para politikası beklentileri yeniden şekillenmeye başladı. Artan siyasi gerilimler ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin etkisiyle yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Haziran'da gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

Swap piyasalarındaki fiyatlamalar, piyasaların faiz artışı ihtimalini daha güçlü şekilde değerlendirmeye başladığına işaret etti.

SWAP PİYASALARINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Bloomberg'de yer alan habere göre swap piyasalarında işlem gören gecelik endeksli lira kontratları cuma günü yaklaşık 105 baz puan yükselerek yüzde 41,75 seviyesinde bir fonlama oranına işaret etti.

Söz konusu oran, TCMB'nin mevcut yüzde 37 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinin ve yaklaşık yüzde 40 düzeyindeki efektif fonlama maliyetinin üzerinde yer aldı.

JPMORGAN VE GOLDMAN SACHS'TAN FARKLI SENARYOLAR

Uluslararası yatırım bankaları da para politikası tarafında farklı beklentiler ortaya koydu.

JPMorgan, Merkez Bankası'nın haziran toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinden yüzde 40'a yükseltmesini beklediğini açıkladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Goldman Sachs ise daha temkinli bir değerlendirme yaparak kalıcı bir dolarizasyon baskısı oluşmadığı sürece yakın vadede faiz artışının zor olduğunu ve haziran ayında faizlerin sabit bırakılmasının daha olası bir senaryo olduğunu belirtti.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Haberde piyasalarda yaşanan son dalgalanmanın merkezinde siyasi gelişmelerin bulunduğu belirtildi.

Türk mahkemesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 kurultay sonuçlarını iptal eden kararı sonrası piyasalarda kısa süreli satış baskısı yaşandığı aktarılırken, hisse piyasasının daha sonra toparlandığı ancak yerel para cinsinden devlet tahvillerindeki satış baskısının devam ettiği ifade edildi.

Tahvil faizlerinin yükselmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

ENERJİ MALİYETLERİ VE ENFLASYON RİSKİ ÖNE ÇIKTI

İran kaynaklı jeopolitik riskler ve enerji maliyetlerindeki yükselişin de enflasyon görünümü üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e yükselttiği belirtilirken, Türkiye'de yıllık enflasyonun nisan ayı itibarıyla yüzde 32,4 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Piyasalar şimdi gözünü 11 Haziran'da açıklanacak faiz kararına çevirmiş durumda. Merkez Bankası'nın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.