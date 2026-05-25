Artan maliyetler ambalajlı su fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Yılın başından bu yana 19 litrelik damacana su fiyatlarında yüzde 34'e varan artış yaşanırken, bazı markalarda fiyatlar 210 TL seviyesine kadar yükseldi.

Sektör temsilcileri ise haziran ayında yeni bir zam beklentisinin gündemde olduğunu belirtiyor.

DAMACANA FİYATLARINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Yılbaşından bu yana 19 litrelik damacana sularda ortalama zam tutarı 60 TL'ye yaklaşırken, artış oranı yüzde 34 seviyesine ulaştı.

İstanbul dışından gelen damacana sular ocak ayında 180 TL'den satılırken, mayıs ayında bu rakam 210 TL'ye çıktı. İstanbul'daki memba sularında ise fiyatlar 110 TL'den 130 TL seviyesine yükseldi.

4 KİŞİLİK AİLENİN AYLIK SU GİDERİ 1680 TL OLDU

Ayda ortalama 8 damacana tüketen 4 kişilik bir hanenin yalnızca su için ayırması gereken bütçe ortalama 1680 TL'ye çıktı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların musluk suyu ve arıtma cihazlarına yöneldiği belirtilirken, 5 litrelik pet şişe suların fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Şubatta 26 TL olan 5 litrelik su fiyatı 36 TL seviyesine çıktı.

FABRİKA FİYATI İLE SATIŞ FİYATI ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Damacana suyun fabrika çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşan fiyatı arasındaki fark da dikkat çekti.

Fabrikadan ortalama 45-55 TL seviyesinde çıkan 19 litrelik damacana suyun tüketiciye ulaşana kadar en az 175 TL zamlandığı belirtilirken, internet siparişlerinde fiyatın 660 TL'ye kadar çıkabildiği ifade edildi.

HAZİRAN AYINDA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, haziran ayında damacana suya ortalama 30 TL zam beklendiğini açıkladı.

Akkaya, akaryakıt, işçilik, kira, elektrik ve nakliye maliyetlerindeki artışın fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyledi.