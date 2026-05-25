Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,4 iken, Mayıs ayında %0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Raporun detayları incelendiğinde Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101,0 değerini aldı.

Bunun yanında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.