Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), küresel arenadaki gücünü kanıtlayan dev bir ihracat anlaşmasına imza attı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) yüksek montanlı bir güç transformatörü siparişi aldığını duyurdu.

SİPARİŞ TEKSAS'TAKİ DEV GES PROJESİNDE KULLANILACAK

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Europower Enerji A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik A.Ş.’nin (GESAN) dolaylı ortaklığı konumunda bulunan Europower World Enerji A.Ş., ABD’de yerleşik yatırımcı bir firma ile el sıkıştı.

Anlaşma kapsamında Türk mühendisliğiyle üretilecek olan Yüksek Gerilim Güç Transformatörleri, ABD’nin Teksas eyaletinde hayata geçirilecek dev bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde kullanılacak.

ANLAŞMANIN BEDELİ 3,25 MİLYON DOLAR!

Yabancı kurumsal firma ile imzalanan siparişin mali boyutu da göz doldurdu. Söz konusu dev sözleşmenin toplam bedeli 3.250.000 USD olarak açıklandı. Güncel bazda dolar/TL kuru ile hesaplandığında, bu siparişin Türk Lirası karşılığı yaklaşık 148.655.000 TL (148,6 milyon TL) olarak şirketin kasasına girecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

