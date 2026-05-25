Yurt içinde TÜİK’in açıklayacağı Mayıs ayı ekonomik güven endeksi ve 1 Haziran’daki GSYH verileri kritik öneme sahipken, dışarıda ise 29 Mayıs’taki MSCI endeks değişiklikleri ve Haziran ayındaki G7 Zirvesi yatırımcıların yakın markajında yer alıyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AKFIS – Şirketin, ABD/Miami’deki 5 taşınmazın bulunduğu Terminal Wynwood LLC’nin %95’ini edinerek 14,5 milyon dolar bedelli yatırımın kapanış işlemlerini tamamladığı açıklandı.

ALTNY – Yurtiçinde yerleşik müşterisi ile havacılık sistemlerinin tedarikine yönelik olarak 2,25 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

ALVES – 154 gün vadeli 38 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

ANEL – Şirketin, bağlı ortaklığı Anelmarin’in tüm paylarını 327,83 milyon TL bedelle Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm’e satma kararı aldığı ve işlemin yaklaşık 186 milyon TL kar etkisi yaratmasının beklendiği açıklandı.

AVPGY – Şirketin, Avrupa Konutları Esentepe projesindeki 3 ticari bağımsız bölümü düzenli kira geliri elde etmek amacıyla 90 milyon TL bedelle peşin satın alma kararı aldığı açıklandı.

BALSU – 97 gün vadeli 130,72 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

BESTE – Şirketin, halka arz gelirinin yatırımlar başlamadığı için henüz kullanılmadığı ve çeşitli fonlarda nemalandırılmaya devam ettiği açıklandı.

BRKVY – Şirketin, YKBNK’nin toplam 655,8 milyon TL anapara büyüklüğündeki bireysel ve KOBİ karma tahsili gecikmiş alacak portföylerine ilişkin devir ve sözleşme imza sürecini tamamladığı açıklandı.

CCOLA – Fitch tarafından şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

DAGI – Şirketin, İstanbul Bağdat Caddesi Göztepe Parkı mevkiindeki yeni mağazasını açtığı ve mağaza sayısının 90’a ulaştığı açıklandı.

DITAS – Şirketin, bedelli sermaye artırımı kapsamında elde edilen net fonun tamamının banka kredilerine ilişkin finansman yükünün azaltılmasında kullanıldığı açıklandı.

EKGYO – Şirketin, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 4. Kısım projesinin kesin kabulünün yapıldığı ve tutanağın onaylandığı açıklandı.

EKGYO – Şirketin, İstanbul Sarıyer Ayazağa Yeni Levent projesinde 7 blok ile altyapı ve çevre düzenleme işlerinin kısmi kesin kabulünün yapıldığı ve tutanağın onaylandığı açıklandı.

ELITE – Şirketin, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde 33.700 m² alan için 45 yıllık kira sözleşmesi imzalayarak yeni üretim tesisi yatırımı kararı aldığı, ilk etapta 10.000 m² fabrika kurulmasının ve 2027 yıl sonunda üretime başlanmasının planlandığı açıklandı.

ENSRI – Muhammet Nuri Ensari tarafından 16.380.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

FADE – Şirketin, ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Demir’in vefat ettiği, yönetim kurulu üyeliğine ilişkin yasal süreçler tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacağı açıklandı.

GENKM – Şirketin, halka arzdan 853,51 milyon TL net fon girişi sağladığı, ancak 31.03.2026 itibarıyla fon kullanım amaçları doğrultusunda henüz harcama yapılmadığı açıklandı.

GLCVY – Şirketin, YKBNK’nin 258,5 milyon TL büyüklüğündeki bireysel tahsili gecikmiş alacak portföyüne ilişkin devir ve temlik işlemlerini tamamladığı açıklandı.

HTTBT – Şirketin, Türk Eximbank’tan 360 gün vadeli 480 milyon TL tutarında TL reeskont kredisi kullanmaya karar verdiği açıklandı.

INVEO – 364 gün vadeli 550 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

INVEO – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı İstanbul Kandilli Gayrimenkul Yatırım’a ileride yapılacak sermaye artırımına konu edilmek üzere 445 milyon TL sermaye avansı verdiği açıklandı.

ISMEN – Şirketin, yurt içinde ihraç edilmek üzere 70 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuruda bulunduğu açıklandı.

IZENR – Şirketin, elektrik üretim santralinde 23.05.2026–05.06.2026 tarihleri arasında planlı bakım nedeniyle GES dışındaki üretim faaliyetlerine geçici olarak ara vereceği açıklandı.

JANTS – Şirketin, JMW Jant’taki payının %99,99’a ulaşması nedeniyle finansal raporlarını konsolide olarak hazırlama kararı aldığı açıklandı.

KARSN – Şirketin, İspanya Transports Urbans de Sabadell ile 9 adet e-ATA 12 metre araç satışı için sözleşme imzaladığı açıklandı.

KONTR – Borsa İstanbul tarafından şirket pay vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verildiği, mevcut Mayıs, Haziran ve Temmuz 2026 vadeli sözleşmelerin vade sonuna kadar işlem görmeye devam edeceği açıklandı.

KRGYO – Şirketin, Körfez Termal Devremülk Tesisleri’ndeki ticari üniteleri tefrişatlarıyla birlikte ilişkili taraf Körfez Tatil Beldesi’ne 71 milyon TL bedelle sattığı ve bedelin peşin tahsil edildiği açıklandı.

KRPLS – Şirketin, Rekabet Kurulu soruşturması sonucunda 30,23 milyon TL idari para cezası aldığı ve karara karşı yargı yolunun açık olduğu açıklandı.

LMKDC – Şirketin, Başpınar Hazır Beton Tesisi’ndeki üretim faaliyetlerini sonlandırma ve Limak Çimento ile yapılan kira sözleşmesini karşılıklı feshetme kararı aldığı, diğer üretim ve satış faaliyetlerinin olağan şekilde devam ettiği açıklandı.

LXGYO – Şirketin, halka arzdan nema dahil 1,05 milyar TL toplam gelir elde ettiği, 31.03.2026 itibarıyla bunun 127,49 milyon TL’sini proje maliyetleri ve işletme sermayesi için kullandığı, 917,97 milyon TL bakiyenin kaldığı açıklandı.

MEYSU – Şirketin, Kayseri İncesu Fabrikası’nda teneke dolum hattı ve cam şişe dolum makinesi yatırımlarını tamamlayarak içecek üretimine başladığı açıklandı.

OFSYM – Şirketin, %10 oranında ve 60 milyon TL sermaye ile iştirak edeceği 600 milyon TL başlangıç sermayeli girişim sermayesi yatırım ortaklığının kurulması için SPK’ya başvuruda bulunulduğu açıklandı.

ONCSM – Şirketin, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile 36,64 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

ONCSM – Şirketin, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile 96,98 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

OZRDN – Şirketin, tamamı kendisine ait olacak şekilde 50 milyon TL sermayeli “Bizofol Yalıtım Anonim Şirketi” unvanlı yeni bağlı ortaklık kurulmasına karar verdiği açıklandı.

OZYSR – Halka arzdan elde edilen fonların tamamının belirtilen alanlarda kullanıldığı açıklandı.

PASEU – Şirketin, Pasifik Terminal ile oluşturduğu ortak girişim aracılığıyla Tekirdağ Çeşmeli Limanı’nın 45 yıllık işletme hakkı özelleştirme ihalesine kapalı zarf ön teklifi vererek katıldığı açıklandı.

QNBTR – 182 gün vadeli 2,35 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

SAHOL – AKCNS’nın satışına Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği açıklandı.

SARKY – Şirketin, iştiraki CRW Metal’in sermayesinin 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye bedelli olarak çıkarılması kapsamında %42,50 payı oranında sermaye artırımına katılma kararı aldığı açıklandı.

SAYAS – Şirketin, Chengxi Shipyard’a yapılacak üretim sevkiyatları için toplam 1,36 milyon euro tutarındaki tekliflerinin onaylandığı açıklandı.

SISE – Şirketin, ABD Stockton Limanı projesini sonlandırdığı ve %50 pay sahibi olduğu Stockton Soda Ash Port LLC’nin tasfiye sürecinin tamamlandığı açıklandı.

SKYLP – Şirketin, NSC Bilişim’i devralma suretiyle birleşme işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildiği açıklandı.

SMRVA – Şirketin, YKBNK’nin 525,85 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak portföyüne ilişkin devir ve temlik işlemlerini tamamladığı açıklandı.

SMRVA – Şirketin, Türk Ekonomi Bankası’nın 286,44 milyon TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak portföyüne ilişkin devir ve temlik işlemlerini tamamladığı açıklandı.

TTKOM – Şirketin, Türkiye Haber-İş Sendikası ile yaklaşık 8.200 çalışanı kapsayan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ni 01.03.2026–29.02.2028 dönemi için imzaladığı ve ilk ücret artışının %24 olarak belirlendiği açıklandı.

USAK – Şirketin, sermaye artırımından elde edilen 1,23 milyar TL fonun 996,51 milyon TL’sini kullandığı; fonun 445,45 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerine, 551,06 milyon TL’sinin işletme sermayesine ayrıldığı ve gerçekleşme oranının %81,34 olduğu açıklandı.

VAKBN – Bankanın, yurt içinde 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK ve Borsa İstanbul’a başvuruda bulunduğu açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında çeşitli vadelerde toplam 225 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

ZOREN – Şirketin, %49,99 iştiraki Electrip Global’in sermaye artırımı kapsamında ilk taksit talebi olan 7,4 milyon euro için katılım sağlamama kararı aldığı, diğer taksit taleplerinin ayrıca değerlendirileceği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 132.913 adet pay 30,78 – 31,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIGTK – Re-Pie Yatırım Holding tarafından 15.05.2026 ve 20.05.2026 tarihlerinde 211,10 – 220,50 TL fiyat aralığından toplam 400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,70’e geriledi.

BLCYT – Mehmet Ali Bilici tarafından 36,66 TL fiyattan 1.987.328 adet pay satılırken, şirket semayesindeki payı %7,84’e geriledi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.833 adet pay 18,36 TL fiyattan ger alındı.

GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 14,50 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %36,24’e yükseldi.

IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 103,10 – 107,70 TL fiyat aralığından 6.138.879 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,12’ye geriledi.

KGYO – Orhun Kartal tarafından 11,90 – 12,00 TL fiyat aralığından 4.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %55,23’e geriledi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 63.098 adet pay 145,90 – 150,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

NIBAS – Pardus Portföy tarafından 13.328.037 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı %2,06’ya geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

AKFIS – Şirket sermayesinin 656,58 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 3,18 milyar TL artışla 3,82 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

ALKLC – Bedelsiz sermaye artış oranının %1.200’den %1.100’e revize edildiği açıklandı.

GUNDG – Şirket sermayesinin 3 milyar TL hasılat sağlayacak şekilde tahsisli artırımına ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.

LIDFA – Şirket sermayesinin 1,09 milyar TL’den %51,54 oranında bedelsiz olarak 561 milyon TL artışla 1,65 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.