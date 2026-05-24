EUPWR, 18-22 Mayıs haftasında yüzde 26,38 yükselirken, model hisse için önümüzdeki 20 işlem gününde yüzde 4,48 yükseliş potansiyeli öngörüldü.

Borsa İstanbul'da 18-22 Mayıs haftasının en çok yükselen hisselerinden biri olan Europower Enerji (EUPWR), haftalık bazda yüzde 26,38'lik yükseliş performansıyla yatırımcıların radarına girdi. Hissede teknik göstergeler, işlem hacmi ve aracı kurum hareketleri araştırılırken, yüzde 4,48 yükseliş potansiyeli öne çıktı.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE "AL" SİNYALLERİ ÖNE ÇIKTI

Paylaşılan teknik verilere göre hissede genel görünüm 12 "Al", 1 "Nötr" ve 2 "Sat" sinyali üretti. Teknik görünüm göstergesi "Al" bölgesine yakın seyretti.

Osilatör tarafında ise:

RSI (14): 82,292 – Sat
CCI (20): 162,636 – Sat
MACD (12,26): 7,071 – Al
Momentum (10): 17,400 – Al
ADX (14): 54,089 – Nötr

RSI ve CCI göstergelerindeki yüksek seviyeler kısa vadede güçlü hareket sonrası aşırı alım bölgesine işaret ederken, MACD ve momentum göstergeleri pozitif görünümünü sürdürdü.

YAPAY ZEKA PROJEKSİYONU POZİTİF TARAFTA

Forinvest'in yapay zeka destekli projeksiyonunda hisse için önümüzdeki 20 işlem günü için baz senaryoda yüzde 4,48 değişim potansiyeli öngörüldü.

Projeksiyonda:

En iyimser senaryo: +%22,62
Beklenti senaryosu: +%4,48
En kötümser senaryo: -%2,58 olarak hesaplandı.

ARACI KURUM İŞLEMLERİ

18-22 Mayıs haftasında ilk 5 alıcı tarafında 10,10 milyon lot, ilk 5 satıcı tarafında ise 7,67 milyon lot hareket görüldü.

En yüksek net alıcılar:

Bank of America: 3.953.231 lot | %33,22 | Maliyet: 73,172 TL
Tacirler: 3.751.070 lot | %31,52 | Maliyet: 70,904 TL
Tera: 967.104 lot | %8,13 | Maliyet: 73,608 TL
Oyak: 864.393 lot | %7,26 | Maliyet: 75,851 TL
Ünlü: 564.929 lot | %4,75 | Maliyet: 77,434 TL

En yüksek net satıcılar:

Deniz: -3.720.384 lot | %31,26 | Maliyet: 72,468 TL
Garanti: -1.090.608 lot | %9,16 | Maliyet: 71,839 TL
Vakıf: -1.089.901 lot | %9,16 | Maliyet: 71,054 TL
Ziraat: -917.452 lot | %7,71 | Maliyet: 71,201 TL
Global: -852.654 lot | %7,17 | Maliyet: 73,517 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

