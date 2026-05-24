Borsa İstanbul'da bedelli sermaye artırımı kararı alan şirketler belli oldu. Listede yer alan bazı hisselerde oran yüzde 1000 seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bedelli sermaye artırımı kararları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde birçok şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunurken, açıklanan oranlar bazı hisselerde yüzde 1000 seviyesine kadar ulaştı.
EN YÜKSEK ORAN BAGFS'DE
Paylaşılan verilere göre listede en yüksek bedelli sermaye artırımı oranı Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS) tarafından açıklandı. Şirket yüzde 1000 oranında bedelli sermaye artırımı kararı alırken SPK başvurusunu 2 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdi.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARI ALAN ŞİRKETLER VE SPK BAŞVURU TARİHLERİ
Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri (GATEG) – %500
Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS) – %1000 | SPK başvuru: 2 Nisan 2026
Mega Polietilen Köpük Sanayi (MEGAP) – %100
Karsu Tekstil (KRTEK) – %300 | SPK başvuru: 17 Temmuz 2025
Reysaş Taşımacılık (RYSAS) – %100 | SPK başvuru: 31 Ekim 2025
Egeplast (EPLAS) – %150 | SPK başvuru: 29 Kasım 2025
Reysaş GYO (RYGYO) – %50 | SPK başvuru: 20 Kasım 2025
Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) – %300 | SPK başvuru: 21 Kasım 2025
İhlas Holding (IHLAS) – %200 | SPK başvuru: 23 Aralık 2025
Yeşil Yatırım Holding (YESIL) – %200 | SPK başvuru: 12 Aralık 2025
Marka Yatırım Holding (MARKA) – %300
CVK Maden (CVKMD) – %170 | SPK başvuru: 14 Aralık 2025
Akın Tekstil (ATEKS) – %376,19047
İdealist GYO (IDGYO) – %250 | SPK başvuru: 23 Ocak 2026
Şeker GYO (SEGYO) – %250 | SPK başvuru: 15 Ocak 2026
Vera Konsept GYO (VRGYO) – %100
Bursa Çimento (BUCIM) – %166,66666 | SPK başvuru: 11 Şubat 2026
Şeker Finansal Kiralama (SEKFK) – %100 | SPK başvuru: 26 Şubat 2026
Trend GYO (TDGYO) – %200 | SPK başvuru: 6 Mart 2026
Arzum (ARZUM) – %100
Demisaş (DMSAS) – %50 | SPK başvuru: 15 Nisan 2026
Kontrolmatik (KONTR) – %200 | SPK başvuru: 1 Nisan 2026
Hub Girişim (HUBVC) – %200 | SPK başvuru: 2 Nisan 2026
Yükselen Çelik (YKSLN) – %100 | SPK başvuru: 7 Nisan 2026
Saray Matbaacılık (SAMAT) – %200 | SPK başvuru: 6 Mayıs 2026
Consensus Enerji (CONSE) – %100 | SPK başvuru: 27 Nisan 2026
İmaş Makina (IMASM) – %115
Şekerbank (SKBNK) – %40
Hedef Girişim (HDFGS) – %100 | SPK başvuru: 15 Mayıs 2026
Tek-Art (TEKTU) – %100 | SPK başvuru: 18 Mayıs 2026
Alves Kablo (ALVES) – %200
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?
Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin yeni kaynak oluşturmak amacıyla mevcut ortaklarından nakit talep ederek sermaye yapısını büyütmesi anlamına geliyor. Süreçte yatırımcıların rüçhan hakları da devreye giriyor.