Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bedelli sermaye artırımı kararları yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Son dönemde birçok şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunurken, açıklanan oranlar bazı hisselerde yüzde 1000 seviyesine kadar ulaştı.

EN YÜKSEK ORAN BAGFS'DE

Paylaşılan verilere göre listede en yüksek bedelli sermaye artırımı oranı Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS) tarafından açıklandı. Şirket yüzde 1000 oranında bedelli sermaye artırımı kararı alırken SPK başvurusunu 2 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdi.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI KARARI ALAN ŞİRKETLER VE SPK BAŞVURU TARİHLERİ

Gate Group Teknoloji Medya ve Siber Güvenlik Hizmetleri (GATEG) – %500

Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS) – %1000 | SPK başvuru: 2 Nisan 2026

Mega Polietilen Köpük Sanayi (MEGAP) – %100

Karsu Tekstil (KRTEK) – %300 | SPK başvuru: 17 Temmuz 2025

Reysaş Taşımacılık (RYSAS) – %100 | SPK başvuru: 31 Ekim 2025

Egeplast (EPLAS) – %150 | SPK başvuru: 29 Kasım 2025

Reysaş GYO (RYGYO) – %50 | SPK başvuru: 20 Kasım 2025

Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) – %300 | SPK başvuru: 21 Kasım 2025

İhlas Holding (IHLAS) – %200 | SPK başvuru: 23 Aralık 2025

Yeşil Yatırım Holding (YESIL) – %200 | SPK başvuru: 12 Aralık 2025

Marka Yatırım Holding (MARKA) – %300

CVK Maden (CVKMD) – %170 | SPK başvuru: 14 Aralık 2025

Akın Tekstil (ATEKS) – %376,19047

İdealist GYO (IDGYO) – %250 | SPK başvuru: 23 Ocak 2026

Şeker GYO (SEGYO) – %250 | SPK başvuru: 15 Ocak 2026

Vera Konsept GYO (VRGYO) – %100

Bursa Çimento (BUCIM) – %166,66666 | SPK başvuru: 11 Şubat 2026

Şeker Finansal Kiralama (SEKFK) – %100 | SPK başvuru: 26 Şubat 2026

Trend GYO (TDGYO) – %200 | SPK başvuru: 6 Mart 2026

Arzum (ARZUM) – %100

Demisaş (DMSAS) – %50 | SPK başvuru: 15 Nisan 2026

Kontrolmatik (KONTR) – %200 | SPK başvuru: 1 Nisan 2026

Hub Girişim (HUBVC) – %200 | SPK başvuru: 2 Nisan 2026

Yükselen Çelik (YKSLN) – %100 | SPK başvuru: 7 Nisan 2026

Saray Matbaacılık (SAMAT) – %200 | SPK başvuru: 6 Mayıs 2026

Consensus Enerji (CONSE) – %100 | SPK başvuru: 27 Nisan 2026

İmaş Makina (IMASM) – %115

Şekerbank (SKBNK) – %40

Hedef Girişim (HDFGS) – %100 | SPK başvuru: 15 Mayıs 2026

Tek-Art (TEKTU) – %100 | SPK başvuru: 18 Mayıs 2026

Alves Kablo (ALVES) – %200

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin yeni kaynak oluşturmak amacıyla mevcut ortaklarından nakit talep ederek sermaye yapısını büyütmesi anlamına geliyor. Süreçte yatırımcıların rüçhan hakları da devreye giriyor.