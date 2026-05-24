Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, finans piyasalarında da yeni yatırım alanlarını öne çıkarmaya devam ediyor. Yapay zeka teknolojileri geliştiren, bu sistemler için altyapı sağlayan veya yapay zekayı ürünlerine entegre eden şirketler yatırımcıların ilgisini çekiyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ NEDİR?

Yapay zeka hisseleri, yapay zeka teknolojileri, algoritmalar, yazılımlar, çipler veya bu sistemleri destekleyen altyapılar geliştiren ve borsalarda işlem gören şirketlerin hisse senetlerini ifade ediyor.

Uzmanlara göre yapay zeka sektörü, dijital dönüşümün merkezinde yer alması nedeniyle uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan alanlar arasında gösteriliyor.

HANGİ HİSSELER YAPAY ZEKA HİSSELERİDİR?

Yapay zeka teknolojisinin mimarı olan ve küresel pazarı yönlendiren lider şirketler:

NVIDIA Corporation (NVDA): Yapay zeka modellerini eğitmek için kritik öneme sahip GPU (grafik işlemci) pazarının mutlak lideridir. Yeni nesil Rubin platformu ile donanım dünyasındaki hakimiyetini sürdürmektedir.

Microsoft Corporation (MSFT): OpenAI iş birliği, ChatGPT entegrasyonları ve Azure AI bulut platformu ile yapay zekanın yazılım ve bulut bacağını yönetmektedir.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Alphabet Inc. (GOOGL): Geliştirdiği Gemini yapay zeka modelleri, arama motoru altyapısı ve kendi ürettiği TPU çipleriyle tam dikey yapay zeka stratejisi uygulamaktadır.

Amazon.com Inc. (AMZN): AWS (Amazon Web Services) bulut altyapısı üzerinden sunduğu yapay zeka modelleri ve e-ticaret lojistik otomasyonu ile en geniş kullanım alanına sahip şirketlerden biridir.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ HANGİ ALANLARA AYRILIYOR?

Yapay zeka yatırımları genel olarak üç ana grupta değerlendiriliyor:

Donanım ve altyapı katmanı

Yapay zeka sistemlerinin çalışması için gereken işlem gücünü sağlayan çip, yarı iletken ve teknoloji altyapılarını geliştiren şirketlerden oluşuyor.

Bulut bilişim ve servis katmanı

Yapay zeka modellerinin eğitilmesi, veri depolama ve çeşitli dijital hizmetlerin sunulmasını sağlayan şirketleri kapsıyor.

Yazılım ve uygulama katmanı

Yapay zekayı son kullanıcıya veya kurumsal çözümlere entegre eden uygulama ve yazılım şirketlerinden oluşuyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNE NASIL YATIRIM YAPILIR?

Yatırımcılar bu alana farklı yöntemlerle erişim sağlayabiliyor:

Doğrudan hisse yatırımı

Yurt dışı piyasalara erişim sağlayan kurumlar üzerinden yatırım hesabı açılarak ilgili şirket hisseleri satın alınabiliyor.

Fonlar ve ETF'ler aracılığıyla yatırım

Tek bir şirkete bağlı kalmak istemeyen yatırımcılar, farklı yapay zeka şirketlerini bir arada bulunduran yatırım fonları veya ETF'leri tercih edebiliyor.

RİSKLER DE BULUNUYOR

Yapay zeka sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip olmasının yanında hızlı fiyat hareketleri ve regülasyon kaynaklı riskler de barındırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, yatırım kararlarında çeşitlendirme ve risk yönetiminin önemine dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.