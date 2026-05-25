Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik ve akaryakıt ürünlerine peş peşe uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları, pompa fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Özellikle büyükşehirlerde litre fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt pompa fiyatları netleşti.

İşte il il ve bölge bölge güncel benzin, motorin (motorin) ve LPG fiyat listesi:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki nakliye ve dağıtım maliyetleri farkı nedeniyle, pompa fiyatları bölgeler arasında küçük değişiklikler göstermeye devam ediyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 65.10 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 64.97 TL

Motorin litre fiyatı: 66.90 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da rafine merkezlerine olan mesafe nedeniyle fiyatlar İstanbul'a kıyasla bir miktar daha yüksek seyrediyor.

Benzin litre fiyatı: 66.08 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Ege'nin incisi İzmir'de haftanın ilk işlem gününde benzin fiyatı üç büyükşehir arasındaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Benzin litre fiyatı: 66.36 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.69 TL

