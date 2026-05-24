Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'un devlet memurlarının emeklilik sistemi üzerinde önemli farklılıklar yarattığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ete, aynı unvan ve görevde çalışan memurlar arasında emeklilik döneminde ciddi maaş farkları oluşabileceğini ifade etti.

"2008 TARİHİ MEMURLAR İÇİN BİR MİLAT OLDU"

YouTube üzerinden açıklamalarda bulunan Dilek Ete, 2008 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında toplandığını hatırlattı. Ete, bu değişikliklerin ardından özellikle 2008 sonrası göreve başlayan memurlar açısından önemli farklılıkların ortaya çıktığını söyledi.

Ete şu ifadeleri kullandı:

"2008'den sonra ilk defa devlet memuru olduysanız, sizin aylık hesaplamalarınız artık eski Emekli Sandığı hukukuna göre değil, tıpkı SSK ve Bağ-Kur'lular gibi Prime Esas Kazanç (PEK) üzerinden hesaplanıyor. Eğer 1 Ekim 2008 öncesine ait bir gün dahi yedek subaylığınız veya memuriyetiniz yoksa, yani hizmet dökümünüzde 5434 sayılı kanuna tabi bir geçmiş görünmüyorsa, büyük bir hak kaybıyla karşı karşıyasınız demektir."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

PRİM SİSTEMİ UYARISI YAPTI

Dilek Ete, bugün kamuda çalışanların maaşlarının yüksek görünmesinin emeklilik dönemindeki gelir açısından yanıltıcı olabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün kamuda 2008 sonrası girmiş bir memur olabilirsiniz ve elinize net 100 bin lira geçiyor olabilir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen primleriniz, çalıştığınız kamu kurumu tarafından düşük matrah üzerinden yatırılıyor. Özel sektördeki gibi brüt ile net arasındaki bağ kurulmuyor. Dolayısıyla, bugün cebinize giren para ne kadar yüksek olursa olsun, emekli olduğunuzda adınıza yatırılan o düşük primler esas alınacak."

"AYNI İŞİ YAPANLAR ARASINDA CİDDİ FARK OLUŞABİLİYOR"

Ete, aynı iş yerinde benzer görevlerde çalışan kişiler arasında farklı emeklilik hesaplamalarının oluşabildiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Diyelim ki bir memur Ekim 2008'den önce girdi ve 5434'e tabi. Siz de ondan hemen sonra, Kasım veya Aralık 2008'de işe girdiniz ve 5510 (4C) statüsündesiniz. Aranızdaki makas o kadar açık ki; aynı yıllarca çalışsanız, aynı iş yerinde dirsek dirseğe mesai yapsanız dahi emekli olduğunuzda siz, onun aldığı maaşın neredeyse ancak yarısını alabileceksiniz. Derece, kademe, ek gösterge ve makam tazminatı gibi emekli aylığını yükselten unsurların hiçbiri sizin hesabınızda yer almayacak."