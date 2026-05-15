Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranlarına çevrilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı son veriler yeni maaş hesaplamalarını gündeme taşıdı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında açıkladığı güncel tahminler ve mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonrası, maaş zamlarına ilişkin olası senaryolar yeniden şekillendi.

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon ara hedefini yüzde 24’e, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 26’ya güncelledi.

Yüzde 24'lük ara hedefin gerçekleşebilmesi için mayıs-aralık döneminde aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor.

ENFLASYON RAPORU'NA GÖRE İLK ZAM HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI

TCMB'nin 2026 yılı için açıkladığı yüzde 24'lük ara hedef baz alındığında, mayıs-aralık döneminde aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu senaryoya göre yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,4, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,2 oranında zam oluşabileceği değerlendiriliyor.

En düşük memur maaşı: 59.896 TL ➔ 67.802 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.887 TL ➔ 31.568 TL

En düşük ssk / bağ-kur emekli maaşı (kök aylık): 20.000 TL ➔ 23.480 TL olarak hesaplanmaktadır.

BUGÜN AÇIKLANAN TCMB ANKETİ DE ZAM TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan TCMB'nin bugün yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentilerinin daha yüksek gerçekleşmesi dikkat çekti. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94 olurken, mayıs ayı enflasyonu için yüzde 1,89, haziran ayı için ise yüzde 1,52 beklentisi oluştu.

Piyasanın daha yüksek enflasyon beklentilerine göre yapılan güncel hesaplamalarda ise memur ve memur emeklileri için yüzde 14,31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18,58 oranında zam ihtimali öne çıktı.

Bu senaryoya göre;

En düşük memur maaşı: 59.896 TL ➔ 68.467 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.887 TL ➔ 31.877 TL

En düşük ssk / bağ-kur emekli maaşı (kök aylık): 20.000 TL ➔ 23.716 TL

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM ORANI

4 aylık enflasyona göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,64, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden garantiledi.

KESİN ORANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranları, TÜİK’in mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek.