ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini açıklaması küresel enerji piyasalarında dikkat çekti. İran ve Hürmüz Boğazı konusunda verilen mesajların ardından, olası bir tansiyon düşüşünün Brent petrol fiyatlarını etkileyebileceği ve bunun Türkiye'de akaryakıt fiyatları ile enflasyon üzerinde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

"ÇİN GEMİLERİ TEKSAS'A GELECEK"

Trump, Çin'in Amerikan petrolü satın alma konusunda anlaşmaya vardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almak istediklerini kabul ettiler. Teksas’a gidecekler. Çin gemilerini Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska’ya göndermeye başlayacağız."

İRAN MÜZAKERELERİNDE ABD'YE DESTEK MESAJI

Trump ayrıca Çin’in İran müzakerelerinde yardımcı olmayı ve Tahran'a askeri ekipman sağlamamayı kabul ettiğini söyledi.

ABD Başkanı, Çin liderinin Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını ve geçiş ücretlerinden arındırılmış olmasını istediğini de ifade etti.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ NE OLABİLİR?

Uzmanlara göre ABD ile Çin arasında enerji ticaretinin yeniden güçlenmesi, küresel petrol akışında dengeleri değiştirebilir. Hürmüz Boğazı'na ilişkin tansiyonun düşmesi halinde Brent petrol fiyatlarında geri çekilme görülebileceği, bunun da Türkiye'de akaryakıt fiyatları ve enflasyon üzerinde baskıyı azaltabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte enerji fiyatlarında oynaklığın sürmesi halinde Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde cari açık ve maliyet baskılarının gündemde kalabileceği ifade ediliyor.

ÇİN, İRAN PETROLÜNÜN EN BÜYÜK ALICISI

Çin, İran petrolünün açık ara en büyük alıcısı konumunda bulunuyor.

ABD hükümeti verilerine göre Çin, 2025 yılında İran'ın günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik petrol ihracatının yüzde 90'ını satın aldı.

ABD'NİN ÇİN'E PETROL İHRACATI SERT GERİLEMİŞTİ

Öte yandan ABD’nin Çin’e yönelik ham petrol ve petrol ürünü ihracatı son iki yılda düşüş gösterdi.

Geçen yıl toplam ihracat yüzde 25 azalarak 237,8 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı özelinde 2023’e göre yüzde 95’lik sert düşüş yaşandı. 2025 yılında ham petrol ihracatı yaklaşık 8,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ÇİN'DEN "YENİ MUTABAKAT" AÇIKLAMASI

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde "Bir dizi yeni mutabakata" varıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke ilişkilerinde gelecek üç yıl ve sonrasında "Yapıcı ve stratejik istikrar" sağlanması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi.