Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 15 Mayıs itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, pompaya yansıyan fiyatlarda etkisini sürdürüyor.
Brent petrolün 107 doların üzerinde işlem görmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin devam etmesi enerji piyasalarında tansiyonu artırırken, sürücüler "Benzin ne kadar oldu?”, "Motorin kaç TL?", "LPG fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
15 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 64,95 TL
Motorin litre fiyatı: 67,39 TL
LPG litre fiyatı: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 64,80 TL
Motorin litre fiyatı: 67,23 TL
LPG litre fiyatı: 33,29 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65,91 TL
Motorin litre fiyatı: 68,49 TL
LPG litre fiyatı: 33,87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66,19 TL
Motorin litre fiyatı: 68,77 TL
LPG litre fiyatı: 33,69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Hesaplanan rafineri satış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompa fiyatları oluşuyor.