Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, pompaya yansıyan fiyatlarda etkisini sürdürüyor.

Brent petrolün 107 doların üzerinde işlem görmesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin devam etmesi enerji piyasalarında tansiyonu artırırken, sürücüler "Benzin ne kadar oldu?”, "Motorin kaç TL?", "LPG fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

15 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 64,95 TL

Motorin litre fiyatı: 67,39 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 64,80 TL

Motorin litre fiyatı: 67,23 TL

LPG litre fiyatı: 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65,91 TL

Motorin litre fiyatı: 68,49 TL

LPG litre fiyatı: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66,19 TL

Motorin litre fiyatı: 68,77 TL

LPG litre fiyatı: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Hesaplanan rafineri satış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompa fiyatları oluşuyor.