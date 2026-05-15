Borsa İstanbul'da işlem adedi, işlem hacmi ve fiyat hareketleriyle öne çıkan hisseler yatırımcıların radarına girdi. Veriler incelendiğinde özellikle enerji, otomotiv, finans ve gayrimenkul sektörlerinde yoğunlaşan hareketlilik dikkat çekti.

Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) hissesi işlem adedindeki artış oranı yüzde 357'ye ulaşarak listenin zirvesinde yer alırken, Karsan Otomotiv (KARSN) ve Ulusoy Elektrik (#ULUSE) hisselerinde de güçlü hacim destekli yükselişler görüldü.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ZİRVEDE

Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) hissesi işlem adedindeki yüzde 357'lik artış oranıyla en dikkat çeken hisselerinden biri oldu. Veriler, enerji hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin güç kazandığını ortaya koydu.

OTOMOTİV HİSSELERİNDE HAREKETLİLİK ARTTI

Karsan Otomotiv (KARSN) hissesinde işlem adedindeki artış oranı yüzde 352 olurken, otomotiv sektöründe dikkat çekici bir hareketlilik izlendi.

Ulusoy Elektrik (ULUSE) hissesinde ise ortalama fiyat değişimi yüzde 7 seviyesine ulaşırken, güçlü hacim desteği dikkat çekti.

AKENERJİ VE ÖZATA DENİZCİLİK ÖNE ÇIKTI

Akenerji (AKENR) hissesi ortalama fiyat değişimindeki yüzde 12'lik yükselişle listenin en güçlü hareketlerinden birini gerçekleştirdi.

Özata Denizcilik (OZATD) hissesi ise 726,5 TL'den 799 TL'ye yükselerek güçlü fiyat performansıyla dikkat çekti.

GAYRİMENKUL VE FİNANS HİSSELERİNDE YÜKLÜ PARA GİRİŞİ

Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) hissesinde işlem adedindeki artış oranı yüzde 252 yükselirken, gayrimenkul hisselerine yönelik ilginin sürdüğü görüldü.

Kuzugrup GMYO (KZGYO) hissesinde işlem adedindeki artış oranı yüzde 228 artarken, sınırlı fiyat yükselişi dikkat çekti.

Finans tarafında ise Garanti Faktoring (GARFA) hissesinde işlem adedi yüzde 202 artış gösterdi.

MOBTL VE INTEM'DE DENGELİ GÖRÜNÜM

Mobiltel İletişim (MOBTL) hissesinde işlem adedindeki artış oranı yüzde 254 yükselirken, fiyat tarafında daha sınırlı hareket izlendi.

İntema (INTEM) hissesi de işlem adedindeki yükseliş oranı yüzde 240'lık artışla öne çıkarken, dengeli görünümünü korudu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.