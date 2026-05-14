Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), bir haftada 35 milyon lira daha azalarak 1 milyar 360 milyon lira seviyesine kadar geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre bir dönem trilyonlarla ifade edilen bu kalemdeki düşüş, piyasalardaki normalleşme sürecinin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

KKM’deki erimenin aksine, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi büyümesini sürdürüyor.

8 Mayıs itibarıyla sektörel kredi hacmi 76 milyar 141 milyon lira artış göstererek 25 trilyon 630 milyar 646 milyon liraya yükseldi.

Buna karşılık, toplam mevduat hacminde 80 milyar lirayı aşan sınırlı bir geri çekilme gözlemlendi.

Paranın rotası değişti: Devlet tahvilinde çıkış, özel sektörde rekor

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE "İHTİYAÇ" ÖNDE

Tüketicilerin nakit ihtiyacı, kredi rakamlarına da yansıdı. Toplam tüketici kredileri 3 trilyon 232 milyar liraya ulaşırken, bu tutarın dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

• İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 413 milyar TL
• Konut Kredileri: 773,5 milyar TL
• Taşıt Kredileri: 44,6 milyar TL

Bireysel kredi kartı alacakları ise bir önceki haftaya göre %1,5 oranında hafif bir azalışla 3 trilyon 67 milyar lira seviyesinde dengelendi.

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA KRİTİK ARTIŞ

Ekonomideki sıkılaşma ve maliyet artışları, geri ödemelerde zorlanan bir kesimin varlığına işaret ediyor.

Sektördeki takipteki alacaklar, bir haftada 9 milyar liradan fazla artarak 712 milyar 658 milyon liraya çıktı.

Bankalar, bu alacakların yaklaşık 537 milyar liralık kısmı için özel karşılık ayırarak risk yönetimini sıkılaştırdı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR GÜÇLENİYOR

Tüm bu hareketliliğin ortasında bankacılık sisteminin direnci de artıyor.

Sistemin yasal öz kaynakları, geçen haftaya oranla 430 milyon lira artış göstererek 5 trilyon 548 milyar liraya yükseldi.

Bu durum, sektörün olası şoklara karşı sermaye yapısını koruduğunun bir işareti olarak değerlendiriliyor.

