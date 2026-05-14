İleri yaş grubundaki vatandaşların araç kullanma yeterliliklerini mercek altına alan düzenleme ile sağlık kontrolleri ve belge yenileme süreçleri çok daha sıkı hale getiriliyor.

Yeni sistemle birlikte, kronik rahatsızlıkların ve refleks kaybının sürüş güvenliğini etkilememesi için periyodik muayene dönemleri yaşa göre sınıflandırıldı:

• 65 Yaş Üstü Sürücüler: Artık her 3 yılda bir kapsamlı sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak.

• 80 Yaş Üstü Sürücüler: Bu yaş grubundaki vatandaşlar için denetim süresi daha da kısaltıldı. 80 yaşını aşanların ehliyet geçerlilik süresi 2 yıl ile sınırlandırıldı.

TİCARİ SÜRÜCÜLERE "69 YAŞ" FRENİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari taşımacılıkta güvenliği sağlamak adına yaş sınırlarını yeniden düzenledi. Pandemi ve deprem gibi olağanüstü dönemlerde geçici olarak 69’a çıkarılan ticari araç kullanma üst yaş sınırı için yeni bir döneme giriliyor:

• Üst Sınır: 69 yaşını dolduranların ticari araç kullanması artık mümkün olmayacak.

• Alt Sınır: Büyük otobüs şoförü olmak için gereken 26 yaş kuralı ise titizlikle uygulanmaya devam edecek.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARTIK ZORUNLU

Sadece yaş sınırı değil, aynı zamanda nitelikli sürüş de denetlenecek.

Ticari araç sürücülerinin araç başında bulunabilmesi için mesleki yeterlilik belgelerini (SRC) ibraz etmeleri zorunlu hale getirildi.

Bu adımın, lojistik ve yolcu taşımacılığındaki profesyonelliği artırması bekleniyor.

"ZAMANINDA YENİLEME" UYARISI

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve idari para cezalarıyla karşılaşmaması için sağlık kontrolü randevularını zamanında almalarını öneriyor.

Uygulamanın detaylarına ilişkin ayrıntılı açıklamaların önümüzdeki günlerde ilgili kurumlarca yapılması beklenirken, sürücülerin güncel mevzuatı e-Devlet üzerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.