Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini paylaştı.

8 Mayıs 2026 itibarıyla kaydedilen verilere göre Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları bir önceki aya oranla yüzde 3,7 artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam rezervler 171,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ALTIN VE DÖVİZ VARLIKLARINDA ÇİFTE YÜKSELİŞ

Raporda en dikkat çekici kalemlerden biri döviz varlıklarındaki keskin yükseliş oldu:

• Döviz Rezervleri: Yüzde 8’lik bir artışla 52,8 milyar dolara tırmandı.

• Altın Rezervleri: Yüzde 1,9 oranında değer kazanarak 111 milyar dolar bandına oturdu.

• IMF Pozisyonu: SDR ve IMF rezerv pozisyonu toplamı ise 7,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.