Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının ikinci Enflasyon Raporu’nu Ankara’da açıkladı.

Küresel piyasaların ve ekonomi yönetiminin kilitlendiği sunumda Karahan, Orta Doğu’da patlak veren İran-ABD geriliminin dezenflasyon sürecini baskıladığını vurgulayarak 2026 enflasyon ara hedefini yüzde 16’dan yüzde 24’e çıkardıklarını duyurdu.

Karahan, 2026, 2027 ve 2028 yılları için revize ettikleri enflasyon hedeflerinin sırasıyla; yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9’a yükseltildiğini kaydetti.

12 Şubat tarihinde paylaşılan yılın ilk enflasyon raporunda, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin edilmişti.

"SAVAŞ, TAHMİNLERİ VE ENERJİ FİYATLARINI VURDU"

Başkan Karahan, şubat ayı sonunda başlayan bölgesel savaşın ekonomik dengeleri altüst ettiğine dikkat çekti. Enerji ve ulaştırma maliyetlerindeki artışın enflasyona hızla yansıdığını belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki gerilimin ne kadar süreceği en temel soru olarak önümüzde duruyor. Negatif arz şokları, nisan ayı itibarıyla enflasyonun tahmin aralığımızın üzerine çıkmasına neden oldu. Para politikası kararlarımızda bu jeopolitik riskleri göz önüne alarak tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz."

NİSAN ENFLASYONU VE GIDA FAKTÖRÜ

Sunumda paylaşılan verilerde, nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleştiğine atıf yapıldı.

Karahan, yılın ilk dört ayında özellikle gıda ve enerji kalemlerindeki yükselişin enflasyonu diri tuttuğunu, buna karşın sıkı para politikası sayesinde hizmet ve temel mal gruplarında gerilemenin sürdüğünü ifade etti.

SIKI PARA POLİTİKASI VE FAİZ MESAJI

TCMB Başkanı, mart ve nisan aylarında politika faizinin sabit tutulduğunu hatırlatarak, makroihtiyati tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Karahan, dünyadaki genel eğilime de değinerek gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerinin ötelendiği, hatta bazı ekonomilerde faiz artış olasılıklarının yeniden masaya geldiği bir dönemden geçildiğini vurguladı.