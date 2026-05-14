TÜİK, tarım ÜFE verilerini paylaştı. Martta düşüşe geçen tarım enflasyonu, nisan ayında sert yükseliş yaşadı. Sebze üretim maliyetindeki artış ise yüzde 100'ü aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal üretimin nabzını tutan Nisan 2026 tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Veriler, tarladaki fiyat artışlarının hem aylık hem de yıllık bazda ivme kazandığını gösterdi.

Nisan ayında Tarım-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 4,26 oranında artış kaydetti.

Yıllık bazdaki yükseliş ise yüzde 42,53 olarak hesaplandı. Çiftçinin maliyetlerindeki bu artış, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,45 seviyesine ulaşarak gıda fiyatları üzerindeki baskının devam edeceğine işaret etti.

SEBZE GRUBUNDA YÜZDE 100’Ü AŞAN ARTIŞ

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 102,48 gibi rekor bir oranla "sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular" grubunda gerçekleşti.

Bu durum, sofraların vazgeçilmezi olan sebze ürünlerinde üretim maliyetlerinin geçen yıla göre ikiye katlandığını tescilledi.

BALIKÇILIK VE BİTKİSEL ÜRÜNLER HAREKETLİ

Maliyet artışları sadece bitkisel üretimle sınırlı kalmadı:

• Balıkçılık: Su ürünlerinde aylık yüzde 5,02 artış görüldü.

• Tek Yıllık Bitkiler: Tarla ürünlerinde aylık yüzde 10,37'lik güçlü bir yükseliş yaşandı.

• Canlı Hayvanlar: Hayvansal ürün grubu aylık yüzde 2,16 oranında mütevazı bir artış sergiledi.

TEK DÜŞÜŞ TURUNÇGİLLERDE

Nisan ayının tek "nefes aldıran" verisi turunçgillerden geldi. Endekste en sert düşüş, aylık bazda yüzde 21,12 oranındaki gerileme ile turunçgiller grubunda kaydedildi. Çok yıllık bitkisel ürünler ise genel olarak aylık yüzde 5,58 değer kaybetti.

TARLADAN SOFRAYA ENFLASYON BASKISI

Yılın ilk dört ayında Tarım-ÜFE'deki kümülatif artışın yüzde 17,69'a ulaşması, gıda enflasyonuyla mücadele sürecinde üretici maliyetlerinin en önemli engel olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, tarladaki yüzde 42'lik yıllık artışın perakende fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

