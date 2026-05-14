Elektrikli araç (EV) dünyasının lider isimlerinden BYD, Avrupa operasyonlarını hızlandırmak adına başta Stellantis olmak üzere pek çok Avrupalı üreticiyle masaya oturdu.

Londra’da düzenlenen Financial Times "Future of the Car" konferansında konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Avrupa’daki mevcut üretim kapasitelerini değerlendirmek istediğini resmen doğruladı.

Li, yaptığı açıklamada şu noktalara dikkat çekti:

"Sadece Stellantis ile değil, sektördeki diğer oyuncularla da temas halindeyiz. Avrupa’daki atıl tesisleri bünyemize katarak verimliliği artırmak istiyoruz."

İTALYA VE FRANSA MARKAJ ALTINDA

BYD’nin kısa vadeli planlarında İtalya’nın stratejik bir merkez olarak öne çıktığı belirtiliyor.

Özellikle köklü markaların (Maserati gibi) üretim tesislerinin incelendiği ifade edilirken, Orta İtalya’daki Cassino fabrikası gibi noktaların da ziyaret edilen yerler arasında olduğu biliniyor.

Fransa ise düşük enerji maliyetleri ve gelişmiş altyapısı nedeniyle uzun vadeli bir seçenek olarak BYD’nin listesinde yer almaya devam ediyor.

BYD’NİN TERCİHİ: TAM KONTROL

Şirket, yerel üreticilerle bir "ortak girişim" kurmak yerine, fabrikaları doğrudan kendi bünyesinde işletmeyi hedefliyor.

Stella Li, bu yöntemin operasyonel süreçleri "daha kolay ve yönetilebilir" kıldığını savunuyor.

Bu yaklaşım, BYD'nin üretim standartlarını ve hızını Avrupa’ya doğrudan ihraç etme isteğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

MANİSA YATIRIMI NE DURUMDA?

Türkiye’nin Manisa ilinde kurulması planlanan ve yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçeye sahip olan tesis projesi, BYD’nin bölgedeki en kritik hamlelerinden biri olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Avrupa Birliği içindeki atıl kapasite arayışının, Türkiye yatırımını ikame etmekten ziyade, BYD'nin Avrupa genelindeki lojistik ve üretim ağını çeşitlendirmeye yönelik ek bir strateji olduğunu vurguluyor.

SEKTÖREL REKABET KIZIŞIYOR

BYD’nin bu hamleleri, Stellantis’in Çinli Leapmotor ile iş birliğine giderek İspanya’daki fabrikalarını elektrikli araç üretimine açtığı bir dönemde geliyor.

Artan yakıt maliyetleri ve karbon emisyon hedefleri, elektrikli araçlara olan talebi yeniden yukarı taşırken, BYD bu fırsatı Avrupa’daki ayak izini büyüterek değerlendirmek istiyor.