8 Mayıs 2026 ile sona eren haftada, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil piyasasındaki güçlü alımları dikkat çekti.

Yabancı yatırımcılar, mayıs ayının ilk haftasında portföylerini ağırlıklı olarak pay piyasası ve devlet borçlanma senetleri üzerine kurdu:

• Hisse Senedi: 214,5 milyon dolarlık net alım yapıldı.

• DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi): 181,7 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

• ÖST (Özel Sektör Tahvili): Bu grupta ise yatırımcılar 34,1 milyon dolarlık sınırlı bir satış gerçekleştirdi.

PORTFÖY DEĞERLERİ YÜKSELİŞTE

Piyasa değerlerindeki değişim ve yeni girişlerle birlikte yabancıların elindeki varlık stoklarında da ciddi artışlar yaşandı.

30 Nisan haftasından 8 Mayıs haftasına geçişteki tablo şöyle şekillendi:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

PİYASADA POZİTİF SEYİR SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stokunun bir haftada yaklaşık 2,2 milyar dolar artması, sadece yeni girişlerle değil, borsa İstanbul’daki değer kazançlarıyla da desteklendi.

DİBS stokundaki artış ise hazine kağıtlarına olan güvenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Özetle; yabancı yatırımcı 8 Mayıs haftasını toplamda 396,2 milyon dolarlık taze girişle kapatırken, özel sektör tahvillerinden kaçışın yerini kamu kağıtlarına ve hisse senetlerine bıraktığı görüldü.