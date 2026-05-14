Piyasada seçici hareket eden yabancı yatırımcıların özellikle 5 hissede istikrarlı alım iştahı dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yabancı paylarındaki değişimler, yatırımcılar için en önemli yol göstericilerden biri olmaya devam ediyor.

Özellikle 5 hisse, tam 10 işlem günüdür yabancı oranını aralıksız artırarak radara girdi:

ASTOR (10 Gün)
• DUNYH (10 Gün)
• EUYO (10 Gün)
• ICBCT (10 Gün)
• KLSYN (10 Gün)

Günlük bazda bakıldığında ise yabancı payı en çok artan kağıt 4.06 bps ile yine KLSYN olurken, onu PSGYO (3.66 bps) ve GENIL (2.73 bps) izledi.

SATIŞ BASKISI HİSSEDİLENLER: YABANCI PAYI DÜŞEN HİSSELER

Yabancı yatırımcıların çıkış yönlü hareket ettiği hisselerde ise BALSU, 10 gündür devam eden düşüş serisiyle listenin başında yer alıyor. Sürekli düşüş gösteren diğer hisseler ise şunlar:

• VBTYZ: 8 gün
• ASUZU: 7 gün
• OZATD: 6 gün
• SOKE: 6 gün

Günlük bazda en sert yabancı payı azalışı ise -5.19 bps ile EFOR ve -3.35 bps ile HDFGS hisselerinde gözlemlendi.

GENEL GÖRÜNÜM: YABANCI PAYI YÜZDE 34,58 SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul geneline bakıldığında yabancı payında hafif bir geri çekilme yaşanıyor. Toplam yabancı oranı, günlük bazda -0.3 puanlık bir düşüşle yüzde 34,58 seviyesine geriledi.

Yabancı oranlarındaki sürekli artış, genellikle orta ve uzun vadeli güvenin bir işareti olarak kabul edilirken; genel paydaki küçük düşüşler, küresel piyasalardaki riskten kaçınma eğiliminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
OZATD 878.5 10.173.122.184,50 % 9.95 14:54
SASA 2.96 9.793.902.238,74 % 1.72 14:55
THYAO 307.5 6.866.883.031,00 % 1.15 14:55
AKBNK 73.05 6.264.915.777,95 % 2.1 14:55
ASTOR 343.25 5.728.817.996,50 % 2.46 14:55
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

