Borsa İstanbul’da 30 Nisan – 13 Mayıs tarihlerini kapsayan işlem sürecinde dev aracı kurumların stratejileri belli oldu.

Toplam işlem hacminin yaklaşık 800 milyar TL’ye dayandığı bu dönemde, Bank of America (BofA) ve Bulls Yatırım’ın satış baskısına karşı Tera Yatırım’ın agresif alımları dikkat çekti.

Aracı kurumların tarihsel hacim analizlerine göre piyasanın yönünü tayin eden büyük aktörler arasında ciddi bir pozisyon değişimi yaşandı.

Toplam işlem hacmi 799.006.118.209 TL olarak gerçekleşirken, yabancı ve yerli kurumsal yatırımcıların karşı karşıya geldiği bir tablo oluştu.

SATIŞIN LİDERLERİ: BOFA VE BULLS YATIRIM MASADAN KALKIYOR

Piyasadaki düşüş eğilimini tetikleyen ana faktör, dev kurumların "net satıcı" pozisyonunda kalması oldu.

• Bulls Yatırım Zirvede: Net bazda en çok satış yapan kurum -3,93 milyar TL ile Bulls Yatırım Menkul Değerler oldu.

• Yabancı Çıkışı (BofA): Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle Bank of America, Türkiye piyasasında toplamda 192,9 milyar TL'lik hacim yaratırken, net bazda -3,56 milyar TL'lik satış gerçekleştirerek listenin ikinci sırasına yerleşti.

• Satış Baskısına Eşlik Edenler: Ak Yatırım (-2,77 milyar TL), Tacirler Yatırım (-2,58 milyar TL) ve TEB Yatırım (-1,91 milyar TL) iki haftalık süreçte nakde geçmeyi tercih eden diğer kurumlar oldu.

ALIM TARAFINDA TERA

Satış baskısının yoğun olduğu bu dönemde, düşüşü göğüsleyen ve piyasayı destekleyen kurumlar tarafında sürpriz isimler öne çıktı.

İki haftalık sürecin en büyük net alıcısı, 12,22 milyar TL ile Tera Yatırım Menkul Değerler oldu. Tera, diğer alıcıların toplamından çok daha büyük bir hacimle piyasadaki payları topladı.

Tera Yatırım'ı sırasıyla Deniz Yatırım (2,41 milyar TL), QNB Yatırım (1,63 milyar TL) ve Garanti BBVA (1,05 milyar TL) takip etti.

HACİM ŞAMPİYONU: YAPI KREDİ YATIRIM

Toplam işlem trafiğinde (alım + satım) ise yerli bir dev zirveyi bırakmadı.

Yapı Kredi Yatırım, 30 Nisan'dan bu yana gerçekleştirdiği toplam 230,7 milyar TL’lik işlem hacmi ile piyasadaki her 100 işlemden 14,4'üne aracılık ederek pazar payında liderliğini sürdürdü. Onu 192,9 milyar TL ile BofA ve 148,6 milyar TL ile İş Yatırım izledi.

VERİLER NEYİ GÖSTERİYOR?

Veriler, bireysel yatırımcıların yoğun kullandığı kurumlardan ziyade, kurumsal ve yabancı bacağında ciddi bir portföy değişimi yaşandığını gösteriyor.

Jeopolitik risk gündeminde BofA net satıcı pozisyonunda kalmaya devam ederken, Tera Yatırım’ın karşıladığı 12 milyar TL’lik devasa hacim ise piyasada yeni bir dengeye işaret ediyor.

