Yatırımcıların "ucuz hisse" arayışında en çok başvurduğu kriterlerden biri olan zirveye uzaklık analizi, 13 Mayıs 2026 itibarıyla BIST Tüm endeksi için güncellendi.

500 günlük fiyat hareketleri baz alındığında, bazı hisselerin tarihi zirvelerinden oldukça sert bir geri çekilme yaşadığı görülüyor.

ZİRVEDEN EN ÇOK UZAKLAŞAN İLK 5 HİSSE

500 günlük en yüksek seviyesine oranla en fazla değer kaybeden hisseler ve zirveye olan uzaklık oranları şu şekilde:

• DERHL (Derlüks Yatırım Holding): Zirvesine oranla yüzde 91,64 uzaklıkta. Hisse, 372 gün önce gördüğü zirveden bu yana en çok kaybettiren kağıt konumunda.

• VSNMD (Vişne Madencilik): Zirveye uzaklığı yüzde 89,84. Şirket payları 285 gün önceki seviyesinin çok uzağında işlem görüyor.

• REEDR (Reeder Teknoloji): Teknoloji sektörünün popüler ismi, 500 gün önceki zirvesinden yüzde 84,57 geride.

• KLRHO (Kiler Holding): Son dönemde MSCI kararıyla gündeme gelen holding, zirve seviyesinden yüzde 84,00 aşağıda bulunuyor.

• SMRVA (Sümer Varlık): Zirveye uzaklığı yüzde 82,73 olarak kaydedildi.

Analiz tablosunda sadece küçük ölçekli şirketler değil, geniş yatırımcı kitlesine sahip şirketler de yer alıyor.

Tarım ve enerji odaklı AGROT yüzde 81,86, teknoloji hissesi KONTR yüzde 73,81 ve beyaz eşya devi VESTL yüzde 71,39 oranında zirve fiyatlarının altında seyrediyor.

Uzmanlar, bir hissenin zirvesinden çok uzak olmasının her zaman "alım fırsatı" anlamına gelmediğini hatırlatıyor.

Şirketlerin mali yapısı, sektördeki daralma ve MSCI gibi endeks değişimleri bu düşüşlerde ana etken olabiliyor. 14.700 puan seviyesindeki endekste, bu listedeki hisselerin "tepki alımı" gelip gelmeyeceği piyasa tarafından yakından izleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.