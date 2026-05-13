Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören "AVOD" hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen kurutulmuş gıda şirketi AVOD'un yöneticileri Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından AVOD hisselerinde düşüş görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından BIST pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (AVOD) hissesinde manipülatif eylemler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu eylemler nedeniyle İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyon kapsamında, Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Suç delillerinin tespiti için şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü" kaydedildi.

AVOD HİSSESİ HABERİN ARDINDAN DÜŞTÜ

AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (AVOD) hissesi haberin ardından yüzde 3,35 düşüşle 4,90 TL seviyesinde seyretti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

