BIMAS, yüzde 100'lük bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Bedelsiz sermaye artırımında tarih belli olurken, 100 lotu olanın işlem sonunda kaç lotu olacağı da belli oldu.

Borsa İstanbul’un dev perakende şirketi Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onayın ardından bedelsiz sermaye artırımı sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Şirket, mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere iki katına çıkarıyor.

SERMAYE 1,2 MİLYAR TL’YE YÜKSELİYOR

SPK’nın 7 Mayıs 2026 tarihli bülteninde onaylanan karara göre, BİM’in sermaye yapısındaki değişim şu şekilde gerçekleşecek:

Mevcut Sermaye: 600.000.000 TL

Artırım Oranı: %100 (Bedelsiz)

Artırım Tutarı: 600.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 1.200.000.000 TL

Kaynak: Tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır.

HAK KULLANIM VE ÖDEME TAKVİMi

Yatırımcıların merakla beklediği pay alma hak kullanım başlangıç tarihi ve yeni payların hesaplara geçeceği tarihler netleşti:

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 14.05.2026

Kayıt Tarihi (Hak sahiplerinin belirlendiği tarih): 15.05.2026

Ödeme Tarihi (Yeni payların hesaplara gireceği tarih): 18.05.2026

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

BİM Yönetim Kurulu’nun 19 Şubat 2026 tarihinde aldığı sermaye artırımı kararı, 24 Şubat’ta SPK’ya taşınmıştı. Yaklaşık iki buçuk aylık bir değerlendirme sürecinin ardından Kurul, 7 Mayıs 2026’da ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadiline ve artırım sürecine onay verdi.

Şirketin 5.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilen bu işlemle birlikte, artırılan sermayeyi temsil eden paylar "kaydi pay" niteliğinde yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

100 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından gerçekleştirilecek olan %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı neticesinde, pay sahiplerinin elindeki lot miktarı tam iki katına çıkacaktır.

Mevcut Lot Sayısı: 100 Lot

Bedelsiz Artırım Oranı: %100

Alınacak Bedelsiz Pay: 100 Lot

Toplam Lot Sayısı: 200 Lot

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

