Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar, 2026 yılı nisan ayında pay piyasalarında net alıcı konumunda yer aldı. Yabancı yatırımcıların toplam işlemleri incelendiğinde, özellikle Yıldız Pazar’daki güçlü alımlar dikkat çekti.

Nisan ayında yabancı yatırımcılar toplam 46 milyar 291 milyon dolarlık alış, 45 milyar 28 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece pay piyasasında net alım 1 milyar 263 milyon dolar oldu.

En yüksek işlem hacmi Yıldız Pazar’da gerçekleşti. Bu pazarda yabancı yatırımcılar 38 milyar 63 milyon dolarlık alış ve 36 milyar 812 milyon dolarlık satış yaptı. Böylece Yıldız Pazar’daki net alım 1 milyar 251 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ana Pazar’da yabancı yatırımcıların alış işlemleri 8 milyar 196 milyon dolar, satış işlemleri ise 8 milyar 193 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu pazarda net alım 3,3 milyon dolar oldu.

Alt Pazar’da ise 31,4 milyon dolarlık alışa karşılık 22,8 milyon dolarlık satış yapıldı. Böylece net alım 8,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndaki işlemlerin toplam hacim içerisindeki payının sınırlı kaldığı belirtildi.

YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Borsa İstanbul Yıldız Pazar verilerine göre yabancı yatırımcıların nisanda en fazla net alım yaptığı hisse 366 milyon dolarla Astor Enerji oldu.

Astor Enerji’yi 276 milyon dolarla Aselsan, 131 milyon dolarla Tüpraş takip etti.

Yabancı yatırımcılar ayrıca İş Bankası C hisselerinde 80 milyon dolar, Gülermak hisselerinde 65 milyon dolar ve Türk Hava Yolları hisselerinde 48 milyon dolar net alım gerçekleştirdi.

BİM, Migros ve Koç Holding de yabancı yatırımcıların net alım yaptığı hisseler arasında yer aldı.

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Net satış tarafında ise Türk Altın İşletmeleri 71 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Yabancı yatırımcıların net satış yaptığı hisseler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler, TAV Havalimanları, Akbank ve Kiler Holding de bulundu.