Kapalıçarşı, bugünlerde hukuki dayanağı tartışmalı bir "yasak" krizinin merkezinde.

Yeni kurulan Altın Rafinerileri Derneği’nin, yüzyıllardır kullanılan geleneksel "çekme/kesme altın" ticaretine son verilmesi yönündeki yazısı, sektörde büyük bir huzursuzluğa yol açtı.

Nisan ayında 9 rafineri tarafından hayata geçirilen Altın Rafinerileri Derneği, esnafa gönderdiği bildiriyle 4 Mayıs 2026 itibarıyla çekili altın üretiminin ve alım-satımının durdurulması gerektiğini savundu.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in özel haberine göre Şırnak’ta yaşanan kaçak altın olaylarını gerekçe gösteren dernek; mevcut çekili altınların rafinerilere gönderilerek külçeye dönüştürülmesini, ticaretine devam edenlerin ise ihbar edilmesini istedi.

KUYUMCULAR ODASI: "RESMİ BİR YASAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tartışmaların büyümesi üzerine İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) bir açıklama yaparak kafa karışıklığını giderdi. İKO, Resmi Gazete’de yayımlanmış bir yönetmelik bulunmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Üretimin olmazsa olmazı olan çekili has altın değişiminin yasaklanması söz konusu değildir. Bu yönde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır."

ESNAF TEPKİLİ: "SEKTÖR DURMA NOKTASINA GELİR"

Kapalıçarşı esnafı, derneğin bu hamlesinin arkasında "ekonomik bir rant" olduğunu öne sürüyor. Çekili altının işçiliksiz olması nedeniyle düşük maliyetli bir ödeme aracı olduğunu belirten çarşı esnafı, durumun vahametini şu sözlerle özetliyor:

• Maliyet Artışı: "Standart paketli gram altınlara yönlendiriliyoruz. Ancak paketli altınlarda işçilik maliyeti var. Bir kilo altında 7,5 gramlık bir fark oluşuyor; biz zaten o kadar kar etmiyoruz."

• Ticari Kilitlenme: "220 gram gibi küsuratlı bir altın almak istediğimde kesme altın kullanmak zorundayım. Bu sistem kalkarsa ticaret durur."

NE OLACAK?

Sektör temsilcileri, faturası kesilen ve yetki belgesi olan firmalar arasındaki ticaretin önünde hiçbir engel bulunmadığını vurguluyor. Kapalıçarşı esnafı geleneksel yöntemlerini sürdürmeye devam ederken, derneğin bu çıkışına karşı Türkiye genelindeki diğer meslek odalarının da ortak bir tavır sergilemesi bekleniyor.