Borsa İstanbul, yüzde 188,91424 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapan FRIGO hissesi için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul A.Ş., 13 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada bugün bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek bir hissenin fiyat düzeltmesine ilişkin detayları paylaştı.

Sermaye artırımı gerçekleştiren hisselerde bölünme kaynaklı fiyat değişimi yaşanırken, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) yatırımcılarına yüzde 188,91424 oranında bedelsiz pay dağıtımı yapıyor.

FRIGO HİSSESİ İÇİN FİYAT DÜZELTMESİ YAPILDI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FRIGO.E %188,91424 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,316 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)"

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek yatırımcılara ücretsiz yeni pay dağıtması anlamına geliyor. Bu işlem sonrası yatırımcıların lot sayısı artarken, hisse fiyatında bölünmeye bağlı teorik değişim gerçekleşiyor.

FRIGO BEDELSİZİNDE YATIRIMCI KAÇ LOT ALACAK?

Frigo-Pak Gıda (FRIGO), yatırımcılarına yüzde 188,91424 oranında bedelsiz pay dağıtacak. Bu oran, yatırımcıların mevcut lot sayısının yaklaşık 1,88914 katı kadar yeni pay alacağı anlamına geliyor.

Örnek hesaplama

-Elinde 100 lot FRIGO hissesi bulunan bir yatırımcı yaklaşık 188,91 lot bedelsiz pay alacak.

-Böylece yatırımcının toplam lot sayısı yaklaşık 288,91 lot olacak.

