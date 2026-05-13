Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların hamleleri, piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.

İş Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende, yabancı oranlarındaki değişimler mercek altına alındı. Genel tabloda yabancı payı günlük bazda -0.3 puanlık bir düşüşle 34.58 seviyesine gerilemiş durumda.

GÜNÜN KAZANANI SASA, KAYBEDENİ HOROZ

Günlük bazda yabancı yatırımcıların en çok ilgisini çeken ve payını artıran hisselerin başında dev sanayi kuruluşu SASA geldi.

• Payı En Çok Artanlar: SASA (6.26 bps), EFOR (4.87 bps) ve GENIL (4.82 bps) yabancı yatırımcıların günlük bazda en çok tercih ettiği hisseler oldu.

• Payı En Çok Azalanlar: Yabancı çıkışının en yoğun hissedildiği hisseler ise HOROZ (-4.96 bps), PSGYO (-2.88 bps) ve TNZTP (-2.82 bps) olarak kaydedildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İSTİKRARLI ALIŞ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ GÖSTERENLER

Raporda en dikkat çeken bölüm, yabancı payı "sürekli" artış gösteren hisseler oldu.

Özellikle 5 hisse, tam 10 işlem günüdür yabancı payını artırarak güçlü bir momentum yakaladı:

• ASTOR

• DUNYH

• EUYO

• ICBCT

• LYDHO

YABANCININ MESAFELİ DURDUĞU HİSSELER

Diğer taraftan, bazı hisselerde ise yabancı satış baskısı günlerdir sürüyor.

Sektör devi FROTO ve ASUZU gibi otomotiv paylarında süregelen düşüş serisi dikkat çekiyor:

• BALSU: 10 Gündür düşüşte

• FROTO: 9 Gündür düşüşte

• VBTYZ: 7 Gündür düşüşte

• ASUZU & BIOEN: 6 Gündür düşüşte

Yabancı payının 34.58 seviyesinde yatay-negatif bir seyir izlemesi, yatırımcıların belirli sektörlerde kâr realizasyonuna giderken, enerji (ASTOR) ve bankacılık (ICBCT) gibi seçici kağıtlarda pozisyonlarını korumaya devam ettiğini gösteriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.96 20.314.322.759,83 % -8.36 16:17 ASTOR 333 13.532.463.433,50 % -0.08 16:17 RGYAS 191.5 11.622.759.663,90 % 6.45 16:17 THYAO 306.75 7.525.581.412,25 % 0.33 16:17 HEKTS 4.75 5.656.680.630,19 % -1.66 16:17 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.